Microsoft Teams pour obtenir de nouvelles fonctionnalités de chat, une expérience de réunion améliorée

Au cours des prochaines semaines, Microsoft Teams commencera à recevoir un tas de nouvelles fonctionnalités pour améliorer votre expérience de réunion et le mode Together existant. Selon la feuille de route, Microsoft Teams bénéficiera du mode Together amélioré et d’autres améliorations plus tard ce mois-ci.

Le mode Ensemble, qui est actuellement disponible pour tout le monde, vous permet, à vous et à vos collègues, d’apparaître ensemble comme s’ils étaient dans la même pièce. Avec la mise à jour de novembre, les équipes bénéficieront d’une assistance pour de nouvelles scènes, comme un café et une salle de conférence.

Les nouvelles scènes du mode Teams Together sont actuellement prévues pour novembre 2020, mais nous avons déjà réussi à prendre une capture d’écran des nouvelles scènes d’arrière-plan.

De plus, les équipes peuvent désormais afficher un aperçu rapide des vignettes des pièces jointes sans avoir à cliquer sur le matériau.

Plus tard ce mois-ci, les utilisateurs pourront améliorer l’expérience de réunion et de collaboration grâce à la prise en charge des «équipes», une nouvelle fonctionnalité qui vous aidera à vous connecter plus rapidement à la bonne personne.

Avec le prochain mode équipes Teams, vous pourrez attribuer aux utilisateurs des balises correspondant à leur emploi du temps et entrer en contact avec eux en fonction de leur disponibilité.

Microsoft vous permettra également d’épingler des messages dans une longue conversation afin que les utilisateurs puissent facilement afficher les annonces sans avoir à faire défiler jusqu’en haut.

Dernier point mais pas le dernier, Microsoft permettra également aux utilisateurs de lancer Teams en mode hors connexion et d’ajouter leurs messages à une file d’attente et d’envoyer une fois qu’une connexion réseau est disponible.

Cette fonctionnalité vous permettra d’interagir avec d’autres personnes lorsque vous n’avez pas de connexion Internet active, mais si le message est dans la file d’attente pendant plus de 24 heures, il échouera et il vous sera demandé de le renvoyer.

