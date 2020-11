Microsoft Teams pour booster vos réunions avec ces nouvelles fonctionnalités

La plate-forme de collaboration Microsoft Teams est préparée pour une autre mise à jour sur Windows 10 et macOS qui pourrait offrir de nouveaux ajouts utiles aux utilisateurs qui assistent fréquemment aux appels.

Selon la feuille de route, Microsoft travaille sur une nouvelle fonctionnalité qui permettra aux utilisateurs de SharePoint d’intégrer Teams, afin qu’ils puissent facilement accéder aux actualités, aux documents, à l’activité du groupe et plus encore. Dans Teams, vous pouvez ouvrir l’option de flux «Ajouter une équipe» et choisir le contenu SharePoint sous forme d’onglet.

Microsoft travaille sur une autre nouvelle fonctionnalité qui vous permettra d’inclure le son de votre ordinateur lorsque vous partagez le bureau ou une fenêtre d’application sur macOS. Cette fonctionnalité a toujours été disponible sur Windows et arrive enfin sur macOS. Il vous permettra de partager une vidéo et sa voix de manière transparente avec d’autres utilisateurs.

Une autre fonctionnalité est la «modération de réunion». Cela permettra aux organisateurs de la réunion de désactiver instantanément le chat, de modérer les commentaires et de le réactiver.

En décembre, Microsoft annonce qu’il commencera également à déployer une nouvelle expérience d’appel qui affichera vos contacts, votre messagerie vocale et l’historique des appels ensemble. Cela vous permettra de rejoindre à nouveau un appel à l’avenir ou de rappeler en un seul clic.

Pour votre salle de réunion Microsoft Teams, Microsoft autorisera les participants à gérer la réunion à l’aide de Cortana, l’assistance vocale.

Microsoft prévoit également des expériences multi-fenêtres en permettant aux utilisateurs d’accéder rapidement aux réunions et aux appels à partir de fenêtres séparées. La fonctionnalité est déjà disponible pour les utilisateurs et Microsoft la rend désormais plus rapide et meilleure avec des modifications du backend.

La semaine dernière, Microsoft a également commencé à déployer de nouveaux contrôles pour la fonctionnalité «État de présence».

Après la mise à jour, Microsoft Teams permettra aux utilisateurs de Windows 10 de spécifier une période de temps pour un statut particulier. Par exemple, vous pouvez définir l’état de vos équipes sur « Hors ligne » ou « Absent » pendant 30 minutes, une heure, deux heures, un jour ou une semaine. Vous pouvez également utiliser l’option «Personnalisé» pour définir votre statut pendant une semaine et au-delà.

Il convient également de noter que la nouvelle fonctionnalité de suppression du bruit pour les appels sans distraction est également en cours de déploiement auprès des utilisateurs et que vous pouvez l’activer à partir du menu Paramètres.

Le message Microsoft Teams pour booster vos réunions avec ces nouvelles fonctionnalités est apparu en premier sur Windows Latest