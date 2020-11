Microsoft Teams obtient une nouvelle option de mise en sourdine et une expérience de réunion préalable à la participation

in

Hard Mute est une nouvelle fonctionnalité pour Microsoft Teams qui permet aux enseignants ou aux organisateurs de réduire les interruptions pendant les réunions. La mise à jour a commencé à être déployée en octobre et est enfin disponible pour tout le monde, selon nos tests et nos rapports d’utilisateurs.

Microsoft affirme que la fonctionnalité est conçue pour éviter les bruits aléatoires et les distractions, de sorte que les organisateurs ou les enseignants peuvent rapidement procéder sans perdre de temps à modérer les participants. Lorsque vous utilisez la fonction de mise en sourdine matérielle, vous désactivez les micros de tous les participants et les empêchez de le réactiver.

Vous pouvez réactiver manuellement les utilisateurs lorsqu’ils lèvent la main ou tapent dans le chat.

Comment désactiver les micros de tous les participants dans Microsoft Teams

Pour désactiver le son des participants et les empêcher de réactiver leur micro avant le début de la réunion, procédez comme suit:

Ouvrez l’onglet Calendrier. Ouvrez la réunion. Sélectionnez les options de réunion Désactivez l’option «Autoriser les participants à réactiver le son». Sélectionnez Enregistrer.

Pour empêcher les participants de réactiver le son pendant la réunion, procédez comme suit:

Sélectionnez «plus d’options» sous les participants.

Sélectionnez «Ne pas autoriser les participants à réactiver le son».

Une fois terminé, vous remarquerez que tous les micros des participants sont grisés.

Vous pouvez également désactiver tous les micros en sélectionnant l’option «Mettre en sourdine tous les participants» sous Participants.

Malheureusement, cette fonctionnalité est actuellement disponible uniquement pour les utilisateurs de bureau et on ne sait pas quand elle sera publiée pour ceux qui utilisent Android ou iOS.

Nouvelle expérience de réunion de pré-adhésion

Dans un nouvel article de la feuille de route, Microsoft annonce le déploiement d’une nouvelle mise à jour qui améliorera l’expérience de réunion de pré-adhésion pour les réunions Microsoft Teams.

Après la mise à jour sur le bureau, vous remarquerez que le nouvel écran de pré-participation vous permet de modifier facilement vos préférences audio, vidéo et d’appareil avant d’entrer dans votre réunion Teams.

Plus tard ce mois-ci, Microsoft prévoit également d’activer la suppression du bruit, de nouvelles fonctionnalités de chat, un mode Together amélioré, etc.

