Microsoft Teams obtient la prise en charge de plusieurs comptes, des badges de louange et plus encore

Vous avez probablement deux ou plusieurs comptes Microsoft Teams lorsque vous travaillez avec plusieurs sociétés ou si vous souhaitez effectuer une action que votre administrateur Microsoft Teams empêche.

Quelle que soit la raison, si vous vous retrouvez avec deux (ou plus) comptes Microsoft Teams, l’application de bureau obtient une nouvelle fonctionnalité qui vous aidera à ajouter un compte supplémentaire et à les gérer sans vous déconnecter.

Microsoft semble tester une nouvelle section dans les paramètres Teams qui vous permettra de lier / ajouter des comptes supplémentaires. Une fois que vous avez lié vos comptes à l’application de bureau, vous pourrez modifier l’image de profil et basculer entre les comptes ou les organisations directement via les paramètres.

La fonctionnalité commencera à être déployée auprès des utilisateurs plus tard cette année ou l’année prochaine, mais les testeurs devraient bientôt bénéficier d’un accès anticipé.

De plus, Microsoft teste une autre fonctionnalité qui vous permettra de créer des pages personnalisées pour les utilisateurs. Par exemple, vous pouvez bientôt créer un badge en utilisant le titre, les couleurs, les images et même la langue. Cela vous aidera à personnaliser votre expérience en classe ou à exprimer la culture d’entreprise.

Une autre fonctionnalité annoncée récemment est la prise en charge de liens d’invitation améliorés. Les utilisateurs ajoutés à une réunion via un lien de réunion auront enfin accès aux chats, aux fichiers, aux notes, etc. une fois la réunion terminée.

Actuellement, les utilisateurs invités ne peuvent pas accéder au contenu de la réunion une fois la réunion terminée.

Pour concurrencer Zoom et Google Meet, Microsoft a travaillé sur l’ajout de fonctionnalités essentielles aux applications de bureau et mobiles. Par exemple, Microsoft prévoit également de mettre à jour l’expérience de pré-adhésion existante dans Teams avec de nouvelles options pour modifier votre appareil audio et votre appareil photo.

De même, Microsoft va également augmenter la limite de participants dans les chats à 1000. Ces options devraient être déployées en novembre 2020, selon une mise à jour de la feuille de route.

