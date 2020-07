Microsoft Surface Headphones 2 : Le meilleur casque antibruit à petit prix

Beexcellent Micro Casque Gaming PS4, Casque PC Ultra-Léger Stéréo Lumière Stéréo Bass Anti-Bruit LED lumière avec 3.5mm Connecteur Compatible Xbox One Laptop Tablette et Tous Les Smartphone (Bleu)

【Plug et Play & Compatibilite PS4,PC】Le casque gaming Beexcellent est bien compatible pour PS4, Xbox one S, Xbox one(Microsoft adapteur non inclus), PC(Avec connecteur 3.5mm prise jack),Tablettes, parfait pour des jeux comme CSGO, H1Z1, PUBG ou encore Overwatch ! 【Super Confort & Design Ergonomique】Trois Couches de Grand Coussinet d'Oreille en Cuir Doux(fait à la MAIN) + Mousse à Mémoire de Forme, 30% plus confortable que les autres casques, qui vous assure de tenir fermement les écouteurs sur vos oreilles,une fois sur les oreilles vous ne serez pas dérangé par les sons extérieurs. Appropriée aux joueurs professionnel qui jouent aux jeux plusieurs heures d'affilée. 【Micro Anti-bruit & Commandes Filaires 】La technologie omnidirectionnelle de réduction du bruit réduit les bruits de fond gênants pour pour le jeu et le chat claire en ligne.Vous pouvez facilement le pivoter pour une retransmission vocale optimale et l'écarter lorsque vous ne l'utilisez pas.Le Contrôleur de Volume rotative et le Commutateur de Sourdine sont connecté à un câble de 2,1 m de long.(Remarque : la prise usb est seulement pour la lumière de casque gaming.) 【Stéréo Basse Profonde】Unique 50mm Haut-Parleur pilote dirigent le son directement dans l'oreille pour un son de haut précision, parfait pour Jeux vidéo et Gamers. Vous pouvez entendre un son distincte et précis. Le son Stéréo Deep Basse profond peut capturer les détails dont vous avez besoin dans les jeux vidéo,vous sentez dans le monde virtuel. 【Service Client FR 😉 & Idée Choix 】Avant d'expédier un produit, il subira des étapes strictes de contrôles de qualité. C'est notre attention à fournir le casque gaming de la plus haute qualité à nos clients. Si vous avez des problèmes avec votre casque, nous offrons un service amical 24 heures par jour. C'est le moyen le plus rapide et le plus simple de résoudre le problème.