Microsoft Surface Headphones 2 – Bluetooth, autonomie de la batterie et autres détails que nous connaissons

– Publicité –



Microsoft Surface Headphones 2 Review: Comme s’il y avait des nouvelles en ce moment, Microsoft pourrait être sur le point de lancer ses propres écouteurs Surface de deuxième génération.

Le Surface Headphones 2 aura 20 heures d’autonomie, la technologie Bluetooth 5.0 intégrée et une assistance pour les codecs audio comme aptX.

Il n’y a pas une tonne de détails différents. La description du plan de l’élément indique quels boutons de numérotation pourront choisir entre trois paramètres distincts d’annulation du bruit et l’intégration vocale en appuyant sur un cadran. Au-delà de cela, nous ne savons pas grand-chose sur ces nouveaux écouteurs.

Caractéristiques du Microsoft Surface Headphones 2

– Publicité –

Les informations dont nous disposons maintenant indiquent que Microsoft évolue actuellement dans la direction idéale. Dans notre aperçu des écouteurs Microsoft Surface d’origine, nous avons eu des problèmes avec une mauvaise durée de vie de la batterie dans les canettes, en plus d’une déficience de la prise en charge d’aptX. Nous les avons trouvés simples à utiliser, mais leurs caractéristiques laissaient beaucoup à désirer.

Il semble que Microsoft ait au moins écouté. Une autonomie estimée à 20 heures est bien meilleure, bien qu’elle ne soit pas en concurrence avec tous les Sony WH-1000XM3 concernant la durée de lecture. Nous avons découvert que le programme était défectueux, alors nous espérons que Microsoft a également retravaillé cette facette de cette tenue.

Nous ne connaissons pas le prix des écouteurs Surface pour la prochaine édition, ni quand ils seront configurés pour commencer. Nous ne manquerons pas de vous mettre à niveau.

Le Surface Headphones 2 cherche à s’améliorer en intégrant des boutons de numérotation au lieu de cadrans rotatifs. Un de ces boutons donne la possibilité au porteur.

La liste ne précise pas quels assistants vocaux les Surface Headphones deux prendront en charge. Les écouteurs Very First Surface prennent en charge les propres Cortana de Microsoft, ainsi que Siri et Google Assistant.

91 Mobiles suggère que Surface Headphones 2 puisse être introduit tout au long de la conférence Build 2020, qui se déroulera en ligne entre le 19 et le 21 mai de Microsoft.

– Publicité –