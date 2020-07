Microsoft Surface Duo visite la FCC; l’appareil pourrait sortir dès le mois prochain

Microsoft voudrait annoncer le Surface Duo à double écran avant le 5 août. La dernière date se trouve être celle où Samsung prévoit d’organiser son événement Unpacked 2020 et parmi les téléphones qui seront dévoilés ce jour-là devrait être le Galaxy Z Fold 2. Ce dernier est la suite de l’année dernière Galaxy Fold qui était le premier pliable d’un grand fabricant de téléphones.

Fin août, sortie du début à la mi-septembre pour le Surface Duo



Microsoft a peut-être encore assez de temps pour réaliser son souhait et le géant du logiciel coche les cases. Récemment, un appareil qui pourrait très bien être le Surface Duo a rendu visite à la FCC (via Droid-Life). Décrit dans la documentation comme un «appareil phablet», il semble que l’outil de productivité arborera un numéro de modèle de 1930. Une autre partie de la documentation crie presque Surface Duo. Un paragraphe du rapport de test final dit: « L’EST (équipement sous test » a été étudié dans trois orientations orthogonales X / Y / Z. De plus, l’EST a été étudié dans quatre configurations. avec les deux écrans : plié et fermé / ouvert à 90 degrés / plat à 180 degrés / plié et ouvert ( italiques nôtres ) . Il a été déterminé que l’EST à plat à 180 degrés avec une orientation X (à plat) était l’orientation du cas le plus défavorable. Par conséquent, tous les tests ultimes rayonnés ont été effectués avec l’EST à plat à 180 degrés à X (à plat). »

Le Surface Duo est livré avec un stylet Surface

Le Surface Duo, au grand dam de certains, sera propulsé par Android-Android 10 pour être précis. Une mise à jour vers Android 11 aura lieu un peu après. Il n’y aura donc pas de lacunes dans les applications ici et en fait, Microsoft a travaillé avec Google pour s’assurer que ses applications profitent de la disposition à double écran. Oui, il y a une charnière entre les deux écrans, mais il n’y aura pas de plis. En parlant d’écrans, les dernières spécifications selon les rumeurs exigent que le Duo soit équipé d’une paire d’écrans AMOLED de 5,6 pouces. Les deux devraient avoir une résolution de 1350 x 1800 et, une fois complètement ouverts, ils se combineraient pour fournir aux utilisateurs un écran de 8,3 pouces de la taille d’une tablette avec cette charnière susmentionnée au milieu.

L’alimentation du Duo pourrait être la plate-forme mobile Snapdragon 855, un silicium d’une génération qui aiderait à maintenir le prix de l’appareil bas. L’absence de modem 5G dans le Duo contribue également à ces efforts. 6 Go de mémoire sont inclus avec des options de stockage de 64 Go, 128 Go et 256 Go; un appareil photo 11MP effectuera un double usage en tant que vivaneau principal et selfie du téléphone et une batterie d’une capacité de 3460mAh gardera les lumières allumées. Il y aura un scanner d’empreintes digitales fournissant la sécurité biométrique nécessaire, et nous ne devons pas oublier que le stylet Surface sera inclus.

La FCC a inclus un graphique qui a montré toutes les options de connectivité prises en charge par l’appareil et il a inclus NFC. Cela suggère que le système de paiement mobile Google Pay sera inclus en tant qu’application par défaut sur le Duo. Cependant, les unités de test telles qu’elles sont actuellement configurées ne sont censées pas inclure NFC, ce qui entraînerait un manque de prise en charge des paiements mobiles.

La dernière fois que nous avons vu le Surface Duo, il était détenu par Panos Panay, Chief Product Officer de Microsoft, et se trouvait dans un étui en caoutchouc. Comme la plupart des téléphones de nos jours, le Duo aura un e-label FCC au lieu d’un physique. Il est accessible (une fois le téléphone sorti, bien sûr) en allant sur Paramètres > À propos > labels réglementaires .

La visite FCC est souvent l’une des dernières étapes avant l’introduction d’un téléphone, Windows Central indique que l’appareil est dans la dernière étape de la validation de la production. Ces tests devraient bientôt être terminés avec la production du Surface Duo qui commencera par la suite. Cela indique la possibilité d’une sortie fin août ou septembre.