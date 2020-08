Microsoft révèle comment les applications fonctionneront sur le Surface Duo

Le Surface Duo de Microsoft est un téléphone fascinant et pourrait être l’appareil le plus intéressant de 2020. Avec cet appareil à double écran, nous pouvons enfin voir ce que Microsoft peut faire avec Android dans un format à double écran.

Par exemple, Microsoft travaille sur une interface utilisateur « peek » pour Surface Duo qui vous permettra d’afficher les notifications rapidement sans avoir à déverrouiller l’appareil en premier lieu.

Pour les développeurs, Microsoft a ajouté la prise en charge d’Android Jetpack WindowManager de Google, qui permet aux développeurs d’utiliser la bibliothèque Jetpack soutenue par Google pour créer et mettre à jour des applications pour Surface Duo.

En outre, Microsoft permet également aux développeurs d’optimiser plus facilement leurs applications pour l’expérience sur deux écrans. Par exemple, les développeurs peuvent utiliser la «classe d’assistance» pour déterminer l’état de l’appareil, comme la zone de charnière, et Surface Duo peut également détecter quand et si l’application est répartie sur les deux écrans pour contrôler les options de l’application.

Surface Duo permet aux applications de répondre à des événements tels que l’extension ou la non-extension pour modifier la disposition de l’application en conséquence.

Contrairement au Galaxy Fold, Surface Duo dispose de deux écrans distincts, ce qui pourrait masquer l’une des options de navigation de l’application par la charnière.

Heureusement, la navigation inférieure intégrée de Surface Duo dispose de commandes de configuration pour choisir quand et où les options de navigation doivent s’afficher.

De même, les onglets (pages) des applications peuvent être masqués par la charnière d’un matériel à double écran tel que Surface Duo. Pour résoudre le problème, Microsoft a créé une mise en page appelée «mise en page des onglets à double écran» qui permet aux développeurs de configurer les onglets et de les regrouper sur l’un ou l’autre écran afin que toutes les options soient visibles.

Une autre fonctionnalité appelée «Gestionnaire de fragments» permettra à l’appareil de restaurer les fragments nécessaires après une transition d’écran. Cela permet une transition en douceur de l’interface utilisateur de l’application lorsque vous passez d’un écran unique à un écran double.

Microsoft facilite également la migration des applications existantes avec la prise en charge de la « mise en page de cadre ».

Comme indiqué précédemment, Surface Duo est livré avec Android 10, Snapdragon 855, 6 Go de RAM, jusqu’à 256 Go de stockage, des gestes et une intégration du stylet. Surface Duo devrait commencer à être expédié au cours de la dernière semaine d’août et la production de l’appareil a déjà commencé.

