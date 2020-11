Microsoft révèle certaines de ses offres Black Friday et Cyber ​​Monday

Microsoft, tout comme de nombreuses autres grandes marques, organisera sa propre vente Black Friday cette année. Pour préparer les clients à ce qui va arriver, Microsoft a annoncé certaines des offres qu’il mettra en œuvre à partir de la semaine prochaine.Le géant de Redmond offrira des rabais importants sur les ordinateurs portables, les ordinateurs portables de jeu, les smartphones, les haut-parleurs, les accessoires de jeu et bien plus encore. Ce que vous voyez ci-dessous n’est qu’une fraction de ce que Microsoft proposera le Black Friday et le Cyber ​​Monday, mais nous veillerons à ce qu’ils soient tous répertoriés dans notre Page des offres du Black Friday 2020.

Économisez 280 $ sur Surface Pro 7 (i3 / 4/128) + Type Cover, maintenant 599,99 $ (à partir du 11/16)

Économisez 300 $ sur certains Surface Laptop 3, à partir de 999,99 $

Économisez 300 $ sur certains Surface Book 3, à partir de 1299,99 $

Économisez 200 $ sur le ASUS TUF FX505DT, maintenant 599 $

Économisez 550 $ sur les Note20 / S20 avec l’ensemble Galaxy Essential

Économisez 450 $ sur la tablette S7 / S7 + avec le pack Galaxy Essential

Économisez 100 $ sur les haut-parleurs Sonos

Économisez 50 $ sur certains casques Turtle Beach pour Xbox et PC Gaming

Économisez 50% sur l’équipement officiel Xbox

Il est important de mentionner que Microsoft lancera sa vente Black Friday dès le 16 novembre. En outre, la société a annoncé que les clients qui achètent sur le Microsoft Store recevront le soi-disant «Microsoft Store Promise », avec une livraison gratuite de 2 à 3 jours, des retours gratuits prolongés pour les fêtes jusqu’au 31 janvier 2021, ainsi que des options de financement.