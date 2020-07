Microsoft renforce légèrement la fonctionnalité d’appel vidéo Skype

Juste un avertissement que si vous utilisez Skype pour les réunions, il est désormais possible de voir plus de vos amis dans les appels vidéo. Microsoft a publié hier une nouvelle version de Skype qui apporte une poignée de nouvelles fonctionnalités et améliorations sur Windows, Mac, Linux, Android, iPhone et iPad.La chose la plus importante qui a été corrigée avec la sortie de l’application mise à jour est la synchronisation des messages lorsque certains les conversations n’étaient pas à jour. En dehors de cela, il n’y a qu’une autre amélioration majeure dont les utilisateurs mobiles bénéficieront et cela concerne le nombre de personnes que vous pouvez voir dans un Appel vidéo Skype.

Ainsi, à partir de Skype 8.62, les utilisateurs pourront voir jusqu’à huit amis sur leur téléphone et jusqu’à neuf sur leur tablette lors d’un appel vidéo. Sous Windows, Mac et Linux, il est désormais possible de voir jusqu’à douze personnes dans la nouvelle vue de la grille.

Bien que Skype autorise les appels vidéo avec jusqu’à 50 personnes, vous ne pouvez en voir qu’un grand nombre à la fois sur votre écran. Le léger coup de pouce est plus que bienvenu à une époque où tout le monde travaille à distance et où l’éloignement social est devenu si répandu dans notre société. Il est bon de voir des visages plus familiers sur un écran pendant Skype; bravo Microsoft.