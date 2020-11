Microsoft remet le Galaxy Note 10+ de Samsung sous les feux de la rampe avec une nouvelle remise énorme

Les utilisateurs avancés d’Android ne pensent probablement pas beaucoup au duo Galaxy Note 10 ces jours-ci, d’autant plus qu’il est assez facile de devenir membre de Samsung le plus récent et sans doute meilleur S20 et Notez 20 familles avec 5G à un rabais substantiel, mais il en va de même au moment de la rédaction de cet article pour un appareil de 6,8 pouces sorti l’année dernière.

Bien qu’il ne soit certainement pas surprenant de voir le Note 10+ en bas … une fois de plus sur la boutique en ligne officielle de Microsoft aux États-Unis, il est également difficile de contester le prix fraîchement réduit de ce Snapdragon 855 équipé d’un S Pen dans les variantes de stockage de 256 et 512 Go.

Le premier peut être obtenu pour aussi peu que 649,99 $ au lieu de son prix catalogue de 1 099,99 $ en saveurs noir, blanc et « lueur », alors que la configuration conviviale pour la thésaurisation numérique coûte actuellement 749,99 $ dans une seule teinte noire. Considérant que le PDSF de ce dernier est de 1199,99 $, les chasseurs de bonnes affaires amoureux des produits phares de la série Galaxy Note cherchent à économiser 450 dollars, quel que soit le modèle qu’ils préfèrent.

Gardez à l’esprit que le Galaxy Note 10+ est équipé d’un emplacement pour carte microSD pour étendre davantage son espace de stockage, ainsi que d’une lourde 12 Go de RAM et d’une batterie de 4300 mAh prenant en charge des vitesses de charge de 45 W. Le grand gars arbore un écran AMOLED dynamique de 6,8 pouces avec une résolution de 3040 x 1440 pixels et une perforatrice centrée pouvant accueillir un tireur selfie de 10MP tout en présentant un système de caméra arrière quad composé d’un vivaneau principal de 12MP, d’un capteur téléobjectif 12MP , Un objectif ultra grand-angle 16MP et un … capteur 3D Time-of-Flight largement inutile.

En bref, vous obtenez beaucoup de téléphones pour vos 650 dollars et plus, bien qu’il soit important de souligner que le combiné déverrouillé en vente pendant une durée vraisemblablement limitée ne manque que de la connectivité 5G. Pour obtenir la réduction de 450 $ susmentionnée, vous devrez opter pour Microsoft « Samsung Galaxy Note10 Essentials Bundle « et cliquez sur le bouton » Vérifier et payer « après avoir sélectionné votre appareil préféré.

De cette façon, vous achèterez le Note 10+ par lui-même, mais si vous le souhaitez, vous pouvez également ajouter un abonnement Microsoft 365 Family de 15 mois à votre forfait pour 49,99 $ de plus, ainsi qu’une paire de Samsung Galaxy Buds à 79,99 $.