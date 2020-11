Microsoft reconnaît la différence de performances entre PS5 et Xbox Series X

Microsoft n’a pas caché le fait que la Xbox Series X est livrée avec des spécifications plus puissantes que la PlayStation 5, mais plusieurs tests de Digital Foundry ont montré que des jeux multiplateformes comme Assassin’s Creed Valhalla et Le diable peut pleurer 5 fonctionnaient mieux sur la PS5.

«En termes de corrélation entre les spécifications sur papier et l’expérience réelle à l’écran, soit la PS5 dépasse son poids, soit la Xbox Series X n’offre pas tout le potentiel promis par un investissement en silicium plus important et une interface mémoire beaucoup plus substantielle. », Ont déclaré Richard Leadbetter et John Linneman à propos de Le diable peut pleurer 5. Le duo a noté séparément que Assassin’s Creed Valhalla est «beaucoup plus proche de l’objectif de 60 ips» sur la PS5 tandis que la version Xbox Series X «peine».

Microsoft a reconnu le problème dans une déclaration à The Verge, et a déclaré que c’était parce que les développeurs «sont en train de gratter la surface de ce que les consoles de nouvelle génération peuvent faire».

Nous sommes conscients des problèmes de performances dans une poignée de titres optimisés sur Xbox Series X / S et travaillons activement avec nos partenaires pour identifier et résoudre les problèmes afin de garantir une expérience optimale. Alors que nous commençons une nouvelle génération de consoles, nos partenaires sont en train de gratter la surface de ce que les consoles de nouvelle génération peuvent faire et des corrections de bugs mineurs sont attendues car ils apprennent à tirer pleinement parti de notre nouvelle plate-forme. Nous sommes impatients de continuer à travailler avec les développeurs pour explorer davantage les capacités de la Xbox Series X / S à l’avenir.

Selon The Verge, Microsoft était derrière Sony lorsqu’il s’agissait d’envoyer des kits de développement et d’offrir une assistance aux développeurs.

