Microsoft propose les Galaxy S20 + et S20 Ultra 5G de Samsung en vente à un prix incroyable

Si vous envisagez de vous procurer un smartphone Android ultra haut de gamme cette saison des fêtes, l’une des questions les plus importantes que vous vous posez peut-être maintenant est de savoir si vous devez attendre Black Friday ou battez la ruée vers l’une des nombreuses offres précoces disponibles chez des détaillants comme Amazon, Best Buy et Vidéo photo B&H.

Normalement, notre conseil serait d’attendre, surtout maintenant que nous parlons d’un peu plus d’une semaine, mais certaines offres sont tout simplement trop bonnes pour être refusées. Microsoft semble s’être spécialisé dans les promotions irrésistibles pour Produits phares de Samsung récemment, suivi une récente affaire Galaxy Note 10+ avec une nouvelle offre assez incroyable sur toute la famille Galaxy S20 compatible 5G.

Malheureusement, le 6,2 pouces Le modèle S20 5G est déjà en rupture de stock à un prix très réduit de 599,99 $, ce qui laisse toujours les S20 + et S20 Ultra sur la table pour les chasseurs de bonnes affaires Android accros à la vitesse. De toute évidence, les deux puissances géantes ne sont pas non plus ce que nous appellerions traditionnellement abordables après des démarques de 450 $, mais elles sont sans doute plus attrayantes que jamais.

Gardez à l’esprit que vous n’aurez pas besoin d’échanger quoi que ce soit, de vous engager auprès d’un fournisseur de services sans fil spécifique ou de vous contenter d’un combiné non américain incapable de fournir des vitesses 5G sur Verizon, AT&T ou T-Mobile pour apporter le Galaxy S20 + et S20 Ultra en baisse de 1200 $ et 1400 $ à 750 $ et 950 $ de prix de départ respectivement.

Tout ce que vous avez à faire est de lancer un achat « Samsung Galaxy S20 Essentials Bundle » sur la boutique en ligne officielle de Microsoft aux États-Unis, ajouter votre modèle préféré au bundle, puis cliquez sur le bouton « Vérifier et payer » dans le coin supérieur droit pour vous emmener directement au processus de paiement sans avoir besoin d’ajouter autre chose.

Bien sûr, si vous le souhaitez, vous pouvez également commander un abonnement Microsoft 365 Family de 49,99 $ pour 15 mois, environ 79,99 $ Galaxy Buds, un contrôleur PowerA MOGA XP5-X Plus à 69,99 $ pour les jeux mobiles et en nuage, et divers autres accessoires à 15% de réduction aux côtés de votre nouvel appareil débloqué de la série Galaxy S20, mais la chose importante à retenir est que vous ne le faites pas avoir faire n’importe lequel de ces trucs pour gagner les énormes économies susmentionnées.

Vous pouvez également réduire les mêmes 450 dollars sur les prix catalogue des versions de stockage de 512 Go des S20 + et S20 Ultra 5G, et bien que nous ne puissions évidemment rien garantir, cela va être très difficile pour tout à venir Samsung Black Friday offre pour compléter cette énorme réduction.