Microsoft présente ses nouvelles icônes Fluent Design pour Chromium Edge

Les nouvelles icônes colorées des produits Windows 10 et Microsoft ont d’abord été repérées dans Windows 10X, une version modulaire du système d’exploitation. En mars, Microsoft a commencé à déployer les icônes dans les applications UWP Windows 10 et maintenant, Fluent Design fait enfin son chemin vers les applications Win32, telles que Edge basé sur Chromium.

Microsoft Teams a également été mis à jour avec une touche de Fluent Design sur le Web pour certains utilisateurs et la même expérience se déploie maintenant sur Microsoft Edge.

Microsoft a parlé des icônes actualisées en janvier et la firme estime que les icônes aideront les utilisateurs à naviguer facilement dans le système d’exploitation.

Microsoft s’éloigne des icônes plates et monochromes pour des icônes colorées avec des coins arrondis et une profondeur accrue, de sorte qu’elles semblent bonnes dans tous les thèmes.

Comme vous pouvez le voir dans la capture d’écran ci-dessus, les icônes Microsoft Edge ont maintenant des coins plus arrondis. Par exemple, la nouvelle icône «Tab» a maintenant des bords arrondis. Auparavant, l’entreprise utilisait des arêtes vives pour l’icône de nouvel onglet et ce n’est que le début du plan en «deux phases».

Microsoft envisage actuellement d’utiliser des icônes arrondies pour des éléments tels que les onglets, les favoris, la barre de navigation, le menu, la page de paramètres, etc. condition charge, etc.

Microsoft a déjà confirmé que les coins arrondis sont conformes à la nouvelle interface de Windows 10. On ne sait pas quand nous verrons la nouvelle interface de Windows 10 avec des coins arrondis, mais des rumeurs suggèrent que la grande mise à jour commencera à se déployer au second semestre 2020.

Il convient également de noter que Microsoft a déjà déployé de nouvelles icônes pour Mail et Calendrier, Groove Music, Calculatrice, etc. Il est prévu de lancer plus d’icônes pour Windows 10 et d’autres produits dans les mois à venir.

