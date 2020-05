Microsoft peut sous-estimer le prix de la PS5, selon un analyste

L’ancien cadre d’Electronic Arts et de Xbox, Peter Moore, et l’analyste de Wedbush Securities, Michael Pachter, ont déclaré que Microsoft était en mesure de fixer le prix de la Xbox Series X à un prix inférieur à la PlayStation 5. Le duo a fait ses commentaires lors d’un chat vidéo avec Geoff Keighley , dans lequel ils ont discuté des plans et des défis de prochaine génération des entreprises.

Pachter estime que Microsoft attend que Sony « clignote en premier » et révèle le prix de la PS5, car la société a un bilan suffisamment grand pour réduire le prix de la PS5 d’au moins 100 $. Moore est d’accord et dit qu’il pense que les deux sociétés envisagent actuellement combien elles peuvent se permettre de perdre au cours des 12 à 18 premiers mois.

« D’après ce que j’ai vu, Sony va devoir facturer 500 $ pour la PS5 et Microsoft a un gros bilan », a déclaré Pachter. «S’ils veulent réduire le prix d’une centaine de dollars – juste un prix inférieur et subventionner les 10 premiers millions – ils le feront. Je pense qu’ils attendent que Sony clignote en premier, puis ils dévoileront le prix. «

Pachter pense que la Xbox Series X coûtera 400 $.

« Michael a raison; ce que les deux sociétés vivent actuellement, c’est combien pouvons-nous nous permettre de perdre au cours des 12 à 18 premiers mois », a ajouté Moore. «Microsoft en ce moment – le cours des actions, la capitalisation boursière – tout va bien pour eux. Est-ce que Satya [Nadella] dites, vous savez, c’est notre opportunité? «

Vous pouvez écouter la conversation commençant vers 10 h 30 à la source ci-dessous.

Nos lecteurs pensent-ils que Sony et Microsoft pourraient initialement faire une perte sur leurs consoles de nouvelle génération?

[Source: Geoff Keighley]