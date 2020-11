Microsoft pense que des prix plus élevés pour les jeux vidéo sont garantis

Microsoft a rejoint une liste croissante d’entreprises qui ont fait valoir que les jeux vidéo AAA sont de plus en plus chers à créer et que l’augmentation des prix est justifiée là où cela est logique.

Lors d’un récent appel aux résultats, le directeur financier Tim Stuart a été interrogé sur les projets de Microsoft à cet égard, auquel il a déclaré que la société annoncerait son modèle de tarification «en temps voulu». Cependant, il a ajouté que les éditeurs doivent «prendre la bonne décision pour leur contenu».

Du point de vue du consommateur, si vous êtes un créateur de jeux, les jeux deviennent plus chers à créer. Ils stimulent également la croissance des revenus et recherchent des opportunités pour créer plus de monétisation pour soutenir la création de contenu. Et c’est là que vous voyez un peu le prix du jeu augmenter.

Je pense que nous allons regarder les éditeurs pour prendre la bonne décision pour leur contenu. S’ils peuvent générer un prix élevé ou un prix plus élevé, je pense que c’est justifié. Et je dirais que votre argument est tout à fait exact. Les prix n’ont pas augmenté depuis – quoi, depuis quelques générations maintenant, il n’est donc pas rare de voir des choses comme celle-ci se produire.

Et au point précédent, les coûts de création de contenu augmentent. Et ces éditeurs et créateurs de contenu, y compris nous-mêmes, veulent s’assurer que vous générez les bons profils de marge brute, les bons profils de revenus de ce qu’il faut pour créer ces nouveaux jeux géniaux et incroyables. Et vous voulez vous assurer d’avoir une bonne ligne de haut pour soutenir cela.