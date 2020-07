Microsoft Launcher 6 : une mise à jour en vue

La Surface Duo avec le système d’exploitation mobile de Google et deux écrans sera lancé plus tard cette année. Ce smartphone de Microsoft s’exécutera sous le lanceur Microsoft et prendra en charge tous les services Google, y compris le Play Store, mais Microsoft prévoit de remplacer la plupart des services Google par ses propres solutions.

Côté design, la Surface Duo n’est qu’une variante plus petite du Surface Neo fonctionnant sous Windows 10X. Les écrans du Surface Duo sont assez grands avec des cadres supérieurs et inférieurs importants, mais c’est un appareil mince et élégant.

Un interface ergonomique

Côté logiciel, le Surface Duo à double écran sera livré avec Android 10 et Microsoft Launcher 6 ou plus récent. Microsoft Launcher 6 est construit sur une nouvelle base de code avec prise en charge du mode paysage et cette version est censée être livrée avec le Surface Duo.

Selon Microsoft, sa nouvelle application Launcher permet à l’entreprise d’ajouter plus facilement plusieurs nouvelles fonctionnalités.

Selon le journal des modifications, Microsoft Launcher 6 introduit des actualités personnalisées et des icônes d’application personnalisables. En outre, Microsoft a introduit la prise en charge complète des thèmes sombres et activé une faible utilisation de la mémoire, ce qui devrait également réduire l’utilisation de la batterie.

Des fonctionnalités impressionnantes

Il convient également de noter que Microsoft Launcher 6 est livré avec quelques fonctionnalités cachées qui pourraient être exclusives au Surface Duo, mais toutes les autres fonctionnalités seront disponibles pour tout le monde.

Microsoft a noté qu’il avait également ajouté une prise en charge des animations fluides et qu’il était prévu d’introduire de nouvelles icônes d’application.

Voici une liste de toutes les nouvelles fonctionnalités de Microsoft Launcher v6:

Actualités personnalisées.

Mode paysage.

Icônes personnalisables et adaptatives.

Beaux fonds d’écran propulsés par Bing

Thème sombre et compatible avec les paramètres du mode sombre du système Android.

Amélioration des performances, de la mémoire et de l'optimisation de la batterie.

Animations fluides.

Au fur et à mesure que vous mettez à jour votre version du lanceur Microsoft vers la version 6, vous pourrez utiliser une structure de dossiers appropriée pour organiser votre tiroir d’applications.