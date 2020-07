Microsoft lance l’initiative Transform to Net Zero avec Nike, Mercedes-Benz et Unilever

Microsoft a rejoint huit autres sociétés mondiales pour aider les entreprises à effacer leur empreinte carbone dans le cadre de son engagement à devenir une entreprise à bilan carbone négatif d’ici 2030.Le géant du logiciel est un membre fondateur de Transform to Net Zero, qui a été lancé la semaine dernière avec des sociétés telles que Nike , Mercedes-Benz, Unilever et Danone.La marque a également annoncé une initiative appelée Microsoft Sustainability Calculator pour aider d’autres entreprises à éliminer leurs émissions de carbone.Les mesures interviennent alors qu’Apple a annoncé qu’elle deviendrait neutre en carbone d’ici 2030.Microsoft deviendra « carbone négatif d’ici 2030. « Ces deux initiatives sont les dernières mesures prises par Microsoft pour remplir l’engagement pris en janvier de devenir » carbone négatif d’ici 2030 et d’éliminer de l’environnement plus de carbone que ce que nous avons émis depuis notre création en 2050 « . » Nous avons entendu les deux avec des objectifs carbone et ceux qui veulent s’engager mais ne savent pas par où commencer qu’ils ont besoin d’informations et d’outils pour combler le fossé entre l’intention et le tr ansformation », a déclaré Lucas Joppa, directeur de l’environnement de Microsoft. Apple s’engage à être neutre en carbone d’ici 2030 Les mesures visent à aider les entreprises à contribuer aux efforts mondiaux visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre responsables du changement climatique. Les émissions doivent être divisées par deux cette décennie pour limiter le réchauffement climatique à moins de 1,5 ° C. La coalition Transform to Net Zero, qui comprend également la compagnie maritime Maersk, la société de cosmétiques Natura & Co et la société de technologies de l’information Wipro, vise à donner l’exemple à d’autres entreprises. Le calculateur « simplifie le reporting carbone » « La coalition commencera par rassembler des leaders du secteur avec certains des objectifs carbone les plus ambitieux au monde et travaillera à la création de manuels sur la manière d’atteindre le zéro net », a déclaré Joppa. permet aux clients de la technologie cloud de Microsoft de mieux comprendre comment ils peuvent contribuer à une économie zéro carbone. « En utilisant l’IA et des analyses avancées, le calculateur de durabilité de Microsoft fournit des informations exploitables sur la façon de réduire les émissions, la capacité de prévoir les émissions », a déclaré Joppa.« Il utilise une comptabilité carbone cohérente et précise pour quantifier l’impact des ser vices sur votre empreinte environnementale. « Le cloud computing crée 4% des émissions Le cloud computing nécessite un approvisionnement constant en électricité à l’infrastructure des serveurs informatiques. Le groupe de réflexion français The Shift Project estime que le stockage de données et la fourniture Internet seront responsables de 4% des émissions mondiales de carbone cette année.Microsoft s’est déjà fixé son propre objectif de réduction des émissions de carbone nettes au cours de la prochaine décennie. D’ici 2050, elle vise à être «carbone invisible» en éliminant plus de carbone de l’atmosphère qu’elle a émis depuis la création de la société par Bill Gates en 1975. Tucker Viemeister conçoit le bulletin de vote ElectionGuard pour rendre le vote plus sûr Dans le cadre de ce plan, le L’entreprise s’est engagée à cesser entièrement d’utiliser du diesel d’ici 2030 et a commencé à noter ses fournisseurs sur leurs émissions de carbone. La société a également commencé à étudier les méthodes les plus efficaces pour éliminer le carbone de l’atmosphère. Microsoft s’engage à éliminer le carbone de l’atmosphère « Microsoft prend des mesures concrètes pour éliminer un million de tonnes de carbone de l’environnement », a déclaré Joppa. que notre financement maximisera le carbone extrait de l’atmosphère, nous doublons la vérification scientifique de chaque projet », a-t-il expliqué.« Chaque projet sera rigoureusement examiné et vérifié par Microsoft ainsi que par nos conseillers scientifiques et commerciaux tiers , y compris l’ONG Winrock International et le cabinet de conseil Carbon Direct « .Retour à l’énergie solaireLa société a également annoncé qu’elle investissait 50 millions de dollars dans une société de capital-risque appelée Energy Impact Partners, qui se concentre sur la décarbonisation. en 2019, s’associe également avec le développeur d’énergie renouvelable Sol Systems, qui apportera des panneaux solaires aux entreprises appartenant à minoriti Elle a également travaillé sur un scrutin sécurisé pour des élections démocratiques et produit des emballages Xbox et des contrôleurs adaptatifs pour les joueurs en situation de handicap, ainsi que la marque d’eau Evian, filiale du géant de l’alimentation et cofondateur de Transform to Net Zero Danone , s’est engagé à devenir une entreprise circulaire d’ici 2025.

