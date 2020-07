Microsoft Flight Simulator sera lancé sur Steam, après tout

Microsoft Flight Simulator arrive sur Steam dès le premier jour, a confirmé Microsoft, malgré les craintes de certains selon lesquelles le jeu ne serait pas disponible sur la plate-forme de Valve.

La société avait précédemment refusé de s’engager dans un lancement de Steam, mais elle indique maintenant que le jeu très attendu arrivera sur la plate-forme à la date de sortie de Microsoft Flight Simulator le 18 août.

«En plus de la disponibilité sur Windows 10 et Xbox Game Pass pour PC (Xbox Game Pass pour PC est actuellement en version bêta), Microsoft Flight Simulator sera également disponible sur Steam le 18 août», a écrit Jorg, responsable de Microsoft Flight Simulator. Neumann. «Nous sommes ravis d’annoncer que les précommandes Steam pour les éditions Standard, Deluxe et Premium Deluxe de Microsoft Flight Simulator commencent aujourd’hui!»

En outre, Neumann a confirmé que le jeu prendrait en charge le logiciel de suivi de la tête au lancement et qu’il prendrait en charge les casques VR plus tard dans l’année.

Il a déclaré: «L’écoute de la communauté a été une priorité pour l’équipe de développement depuis l’annonce de Microsoft Flight Simulator en juin 2019. Deux des fonctionnalités les plus demandées dont nous avons entendu parler de la communauté sont TrackIR et le support VR. Aujourd’hui, nous sommes ravis d’annoncer que Microsoft Flight Simulator aura le support TrackIR disponible dès le premier jour, et le support VR sera disponible plus tard cette année à temps pour le lancement du HP Reverb G2! »

La confirmation d’un lancement de Steam sera une bonne nouvelle pour les fidèles de la plate-forme Valve, d’autant plus que Microsoft avait précédemment déclaré seulement que son «objectif est de rendre Microsoft Flight Simulator disponible sur autant de plates-formes que possible». Il reste à voir si cela arrivera à d’autres vitrines ou consoles à l’avenir.

Dans une interview séparée avec PCGamesN, Neumann nous a expliqué pourquoi le moment était venu de redémarrer Microsoft Flight Simulator après si longtemps hors des feux de la rampe. Sinon, vous pourriez être intéressé par notre aperçu détaillé, dans lequel nous explorons l’idée de Microsoft Flight Simulator en tant que simulation de la Terre elle-même.

