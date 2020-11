Microsoft Flight Simulator reçoit une mise à jour mondiale du Royaume-Uni en janvier

Les nouvelles passionnantes continuent à venir pour les fans de Microsoft Flight Simulator cette semaine. La grande mise à jour mondiale du jeu de simulation aux États-Unis est arrivée, et le développeur Asobo Studio a maintenant révélé qu’il y en avait une autre au début de l’année prochaine – cette fois axée sur le Royaume-Uni, qui devrait atterrir en janvier.

Lors d’une session de questions / réponses en direct, le studio a dévoilé la dernière feuille de route de développement de MSFS, donnant une idée approximative de ce qu’il prévoit de déployer au cours des prochains mois (cela n’a pas encore été publié sur le site officiel, mais vous pouvez le voir dans Twitch. clip intégré ci-dessous). En détaillant ce qui sera intégré à la simulation au cours des prochains correctifs majeurs, Asobo a révélé que la mise à jour mondiale du Royaume-Uni se dirigera vers Flight Sim le 26 janvier.

«Nous avons des données impressionnantes pour l’Angleterre, le Pays de Galles et l’Écosse», déclare Jorg Neumann, responsable du MSFS, expliquant qu’il dispose «d’un tout nouvel ensemble d’antennes» et ajoutant que le studio «s’efforce» d’obtenir un tas de données pour pas seulement l’Irlande du Nord, mais aussi toute l’Irlande. En ce qui concerne les aéroports spécifiques, le développeur dit que le studio «en fabrique quelques-uns», tels que Manchester Barton, Liverpool EEGP, Land’s End, etc. De plus, il y aura «environ 50 à 60 POI», de nouveaux défis d’atterrissage, un nouveau vol et des bâtiments procéduraux dans la mise à jour.

Asobo révèle également dans le clip que nous pouvons nous attendre à ce que davantage de mises à jour du monde arrivent régulièrement. «Le plan est d’avoir, tous les deux à trois mois, une mise à jour de la carte SIM; tous les deux à trois mois, une mise à jour mondiale, puis entrecoupée de choses plus importantes dont nous ne pouvons pas encore vraiment parler, car honnêtement, elles prennent du temps.

De plus, les joueurs peuvent également s’attendre à plus de mises à jour pour la partie américaine du monde de la simulation. Vers 16h00, Neumann explique que la taille du pays et le processus complexe d’ingestion des données des cartes Bing dans la carte SIM signifient que c’est une entreprise énorme, et nécessitera une «US Update 2 et une US Update 3, parce que cela va prendre autant de temps pour transformer tout le pays massif et massif ».

Il y a beaucoup plus à découvrir dans le clip ci-dessus, et vous pouvez écouter ce qui vous attend pour la mise à jour mondiale de janvier au Royaume-Uni à partir de 45:40 environ.