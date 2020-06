Microsoft ferme tous ses magasins dans le monde

La société Microsoft a annoncé vendredi qu’elle allait fermer ses 83 magasins physiques dans le monde et uniquement à la vente sur internet.

Microsoft renonce à la vente physique. Aujourd’hui, la société a annoncé son intention de fermer définitivement tous les magasins Microsoft aux États-Unis et dans le monde, à l’exception de quatre sites qui seront « réimaginés » en tant que centres d’expérience ne vendant plus de produits.

« Notre engagement à faire croître et à développer des carrières à partir de ce réservoir de talents diversifiés est plus fort que jamais », a déclaré David Porter, vice-président de Microsoft Store, dans un post sur LinkedIn en déplacement

Une source connaissant les opérations de détail de Microsoft a déclaré à The Verge que ce plan était initialement prévu pour l’année prochaine, mais qu’il a été accéléré par la pandémie COVID-19. La série Xbox de Microsoft lance cette fête, il est donc logique que l’entreprise avait au moins prévu initialement que les magasins en arrivent là. L’appareil à double écran Surface Neo qui devait également être expédié pendant les vacances a été retardé, bien que le Surface Duo soit apparemment toujours en bonne voie pour cette année. Néanmoins, si vous espériez que votre magasin Microsoft local serait une valeur sûre pour une nouvelle Xbox, vous devrez chercher ailleurs.

Alors, Microsoft a changé d’idée juste après sa déclaration à The Verge la semaine dernière?

Cette décision importante explique en partie pourquoi Microsoft n’a pas encore réouvert un seul magasin après qu’ils aient tous été fermés, compte tenu de la pandémie. La semaine dernière, Microsoft a déclaré à The Verge que son « approche pour la réouverture des magasins Microsoft est mesurée et prudente, guidée par la surveillance des données mondiales, l’écoute des experts en santé et sécurité publiques et le suivi des restrictions des gouvernements locaux ». À l’époque, la société a refusé de donner des informations sur la date de réouverture des magasins.