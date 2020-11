Microsoft Edge vous permet désormais d’économiser de l’argent sur les achats en ligne

Microsoft Edge a attiré de nombreux fans après sa mise à niveau vers la plate-forme open-source Chromium et il s’améliore dans la dernière version. Microsoft Edge dispose désormais d’une nouvelle fonctionnalité qui prétend vous aider à trouver le meilleur prix pour vos articles et à appliquer des coupons accessibles au public.

La version 86.0.622.61 de Microsoft Edge est désormais livrée avec une nouvelle fonctionnalité appelée «Shopping» et elle est activée par défaut, mais elle ne fonctionne que sur certains sites Web. Lors de nos tests, nous avons constaté que la fonctionnalité ne fonctionne que sur les plates-formes populaires, telles que BestBuy, Dell, etc.

Le navigateur vous permet déjà de comparer les prix sur plusieurs plates-formes à l’aide de la fonction de collecte. Après la mise à jour, vous pouvez désormais appliquer les codes promo générés par les sites d’achat et les plateformes de coupons.

Si vous utilisez Microsoft Edge 86.0.622.61 ou plus récent, vous pouvez activer la fonctionnalité à partir des paramètres:

Ouvrez les paramètres Edge.

Recherchez «Shopping».



Activez l’option qui lit «Gagnez du temps et de l’argent avec Shopping dans Microsoft Edge».

La fonctionnalité semble être déployée uniquement pour certains utilisateurs, il se peut donc que vous ne la voyiez pas dans votre navigateur pour le moment.

Microsoft utilise son moteur de recherche Bing pour renifler les plateformes populaires de commerce électronique et de réduction de coupons et extraire les données pertinentes. Lorsque vous visitez un site d’achat, Microsoft vérifie ses données de tarification à l’aide de Bing et extrait les informations pertinentes, puis affiche les codes de réduction.

La fonction de comparaison de prix, connue en interne sous le nom de «MSColllectionsPriceComparison», a été activée pour la première fois dans les canaux bêta de Microsoft Edge. Après l’avoir testé avec Insiders pendant plus de deux mois, Microsoft le rend enfin public.

Plus tôt cette année, Microsoft a déclaré que ce n’était que le début du parcours d’achat et que Chromium Edge bénéficierait de plus de fonctionnalités pour vous aider à gagner du temps et à conserver plus d’argent pendant le Black Friday, le Cyber ​​Monday, les vacances et les soldes de Noël.

Il convient de noter que le géant de la technologie travaille également sur un tas d’autres nouvelles fonctionnalités pour Chromium Edge, notamment une nouvelle expérience PDF, une barre de favoris, un bouton d’historique dans la barre d’outils, etc.

