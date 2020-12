Microsoft Edge obtient de nouvelles fonctionnalités pour aider les utilisateurs à effectuer plusieurs tâches et à explorer

Microsoft teste actuellement trois nouvelles fonctionnalités – Recherche par nom, profil et onglet Windows – dans Chromium Edge pour aider les utilisateurs à effectuer plusieurs tâches et à explorer de nouvelles pages Web. Les trois nouvelles fonctionnalités sont actuellement disponibles dans Edge Canary via les indicateurs expérimentaux et le script de ligne de commande.

Le «changement de nom de fenêtre» est une nouvelle fonctionnalité pour les utilisateurs qui souhaitent nommer les fenêtres du navigateur pour faciliter la gestion des fenêtres et le changement d’application. Dans Edge Canary and Dev, vous pouvez simplement cliquer avec le bouton droit de la souris sur la barre de titre et sélectionner «Fenêtre de nom».

Cela ouvrira un menu contextuel avec une zone de texte pour vous aider à définir le nom personnalisé de la fenêtre du navigateur. Le changement de nom des fenêtres arrive également sur Google Chrome et pourrait être un ajout intéressant pour les utilisateurs qui préfèrent réduire l’encombrement sur le bureau en organisant chaque fenêtre en fonction du contenu.

Par exemple, vous pouvez utiliser cette fonctionnalité pour conserver vos onglets de réseaux sociaux et vos onglets de travail dans des fenêtres séparées avec un nom approprié. C’est également utile si vous comptez sur la chronologie Windows pour le multitâche.

Déplacement des onglets d’un profil à un autre

Dans Microsoft Edge ou tout autre navigateur, vous pouvez avoir plusieurs profils pour différents utilisateurs ou vos propres activités. Par exemple, vous pouvez conserver un profil pour le travail et un autre pour la navigation personnelle afin de séparer les choses.

C’est une pratique très courante lorsque les utilisateurs utilisent le même navigateur pour synchroniser les choses.

Le nouveau changement de profil de Microsoft vous permettra de déplacer facilement les onglets d’un profil à un autre. Dans Edge Canary, vous pouvez désormais déplacer vos onglets du profil actuel vers d’autres profils sans avoir à lancer une autre instance du navigateur ou à copier / coller des URL.

Pour activer cette fonctionnalité, vous devez suivre ces étapes:

Ouvrez le menu des indicateurs de bord.

Recherchez «Déplacer les onglets vers la fenêtre du profil».

Activez l’option.

Relancez le navigateur.

Vous pouvez simplement faire un clic droit sur un onglet, puis sélectionner le profil de votre choix.

Recherche d’onglets dans Edge

Google a récemment commencé à travailler sur la fonctionnalité de recherche par onglets pour Chrome et la fonctionnalité est apparue dans la mise à jour Edge Canary d’aujourd’hui, mais elle est actuellement cachée derrière l’indicateur de ligne de commande.

La société déploie également de nouvelles améliorations de la copie intelligente et du défilement de Chromium Edge dans le canal Canary.

Le message Microsoft Edge obtient de nouvelles fonctionnalités pour aider les utilisateurs à effectuer plusieurs tâches et à explorer en premier sur Windows Latest