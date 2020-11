Microsoft Edge fait des percées dans le monde des consommateurs et des entreprises

Microsoft a stupéfié le secteur de la technologie en annonçant qu’il abandonnait le moteur de rendu Microsoft Edge et remplacerait le moteur de rendu Web par défaut de Windows 10 par un autre développé par Chromium, un projet open source dirigé par les développeurs de Google Chrome.

Il y a de nombreuses raisons à l’échec de l’ancien Edge, mais l’une des principales est la domination de Google sur le Web et le manque d’intention de Microsoft de développer un navigateur riche en fonctionnalités avant de mettre fin à Internet Explorer.

Un autre problème est le manque d’extensions dans la boutique en ligne Edge. Il n’y avait que 118 extensions dans la boutique de modules complémentaires Edge, ce qui ne représentait qu’une fraction de celles proposées dans le Google Web Store.

Microsoft a déclaré n’approuver que les extensions testées et validées par son équipe Edge pour garantir la qualité et la sécurité, mais cette approche s’est retournée contre lui et de plus en plus d’utilisateurs sont passés à de meilleures alternatives, telles que Chrome et Firefox.

En adoptant Chromium, Microsoft a résolu tous les problèmes et Edge reçoit désormais des mises à jour plus fréquentes. De plus, Edge est toujours plus rapide que Chrome, grâce aux nombreuses améliorations apportées aux ressources et à la consommation d’énergie par Microsoft.

Selon NetMarketShare et StatCounter, Microsoft Edge se développe à un rythme exceptionnel. NetMarketShare a déclaré qu’Edge est désormais le deuxième navigateur Web le plus populaire, tandis que le rapport de StatCounter suggère qu’Edge rattrape toujours son retard et qu’il battra Firefox bientôt.

De même, un fil de discussion créé par les administrateurs informatiques suggère que Microsoft Edge fait enfin une percée sur le marché des entreprises.

«Je préfère toujours Firefox aux autres navigateurs, mais [Edge is] en fait un navigateur très utilisable maintenant. Je préfère cela à Chrome pour être honnête. Juste à cause de la traque de Google », a noté un administrateur informatique et d’autres ont également convenu que Chromium Edge est meilleur que l’ancien Edge ou Chrome.

«Il est rapide, respecte beaucoup plus de normes HTML5, peut être configuré pour basculer de manière transparente en mode IE sur les anciens sites d’entreprise (par exemple, les sites nécessitant Java) et s’intègre parfaitement à O365. Il est révolu le temps où Edge n’avait qu’un seul but: télécharger un navigateur différent », a noté un autre client d’entreprise.

Bien sûr, certains utilisateurs détestent toujours Edge à cause du «comportement de Microsoft de forcer Edge sur les gens».

Les raisons du succès de Chromium Edge sont nombreuses. Mais un élément important est le contrôle de la confidentialité et un autre est la prise en charge de toutes les fonctionnalités de Chrome.

Le message que Microsoft Edge fait des percées dans le monde des consommateurs et des entreprises est apparu en premier sur Windows Latest

Partager : Tweet