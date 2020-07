Microsoft Edge : Deux nouveaux raccourcis ajoutés

Microsoft Edge, basé sur Chromium, prend en charge deux nouveaux raccourcis pour la navigation dans les pages. Si Microsoft Edge est l’un des navigateurs que vous utilisez ou prévoyez d’utiliser, ces nouveaux raccourcis clavier Edge amélioreront votre flux de travail.

Microsoft Edge (Canary) a été mis à jour avec une nouvelle fonctionnalité expérimentale qui vous permettra d’utiliser la touche Retour arrière pour la navigation vers l’arrière et vers l’avant lorsque vous surfez sur le Web sur Windows et Mac.

Après avoir activé l’option «Attribue la touche Retour arrière pour revenir en arrière d’une page» dans le menu des drapeaux Edge, vous pouvez utiliser la touche Retour arrière pour revenir en arrière ou Maj-Retour arrière pour avancer. Il est intéressant de noter que le raccourci s’applique uniquement à l’onglet actif / actuel et ne fonctionnera pas lorsque l’élément de zone de texte est actif sur la page Web.

La fonctionnalité n’est actuellement disponible que pour les versions Edge Canary, mais elle finira également par arriver sur Google Chrome.

Les applications Web progressives (PWA), également des applications Web connues, sont essentiellement des sites Web qui se chargent instantanément même dans des conditions de réseau médiocres. Ces sites Web ou applications Web offrent des animations fluides et se comportent comme une application native.

Les applications Web progressives existent depuis un certain temps et Microsoft travaille également à améliorer son navigateur Edge avec une meilleure prise en charge de ces applications.

I did it, everyone! I left Chrome for Safari! AND Microsoft Edge! 🤯 My column and video on why it is time for us all to leave Chrome https://t.co/CDYqm7Jj8w