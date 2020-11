Microsoft Edge 87 est maintenant disponible avec de nouvelles fonctionnalités

in

La mise à jour Microsoft Edge 87 est maintenant disponible au téléchargement sur Windows et macOS, et la mise à jour est juste dans les délais. Microsoft Edge 87.0.664.41 a commencé à être déployé auprès des utilisateurs du canal Stable le 19 novembre et propose de nouvelles fonctionnalités pour tout le monde.

Dans Edge 87, Microsoft introduit une nouvelle expérience d’achat qui vous permettra de comparer les prix en ligne sans aucune extension tierce. De plus, vous pouvez même appliquer des coupons pour acheter des produits à un tarif réduit pendant cette période des fêtes.

Cette mise à jour est également accompagnée de nombreuses améliorations PDF. Par exemple, Microsoft affirme avoir amélioré le défilement des PDF et que vous pouvez désormais accéder facilement à la table des matières lorsqu’elle est disponible ou prise en charge dans le document.

Fonction de confidentialité

Pour les entreprises, Microsoft introduit des fonctionnalités en mode kiosque qui permettront aux entreprises de mieux contrôler la confidentialité de leurs utilisateurs. Par exemple, les entreprises peuvent désormais utiliser le mode kiosque pour effacer les données à la sortie et supprimer automatiquement les fichiers s’ils ont été téléchargés par l’utilisateur.

Edge peut désormais être configuré pour réinitialiser l’expérience de première exécution dans un environnement d’entreprise.

Microsoft a également activé la prise en charge de la liaison de jetons TLS pour les sites configurés par stratégie afin d’empêcher la réutilisation des cookies sur vos appareils.

Fonctionnalités d’achat

Comme nous l’avons mentionné ci-dessus, la mise à jour de Microsoft Edge 87 est une question de shopping. Étant donné que les achats en ligne sont susceptibles d’augmenter dans les prochains jours, Microsoft Edge a été mis à jour avec un nouvel outil de comparaison de prix et vous pouvez accéder à cette fonctionnalité en ajoutant des pages à l’onglet Collections.

L’outil de comparaison de prix est disponible dans Edge depuis un certain temps maintenant et l’expérience s’améliore encore avec une nouvelle fonctionnalité qui fera baisser les prix des produits sur diverses plates-formes à l’aide de coupons.

Microsoft Edge utilise les nouvelles fonctionnalités d’achat de Bing pour explorer le Web et extraire le code de coupon correspondant. Vous pourrez accéder aux coupons disponibles à partir d’un nouveau menu de coupons qui apparaîtra automatiquement lorsque vous visiterez une boutique en ligne éligible.

Actuellement, la fonction de recherche de bons de réduction n’est disponible que dans les magasins en ligne populaires et fonctionne mieux aux États-Unis, mais il est possible qu’elle soit étendue à plus de sites à l’avenir.

L’impression via Edge s’améliore

Microsoft Edge permettra aux utilisateurs de choisir le côté qui se retournera lors de l’impression des deux côtés. Par exemple, les utilisateurs peuvent désormais choisir entre le côté long ou court d’une feuille lorsqu’ils impriment le contenu des deux côtés de la feuille.

Autres améliorations

Microsoft Edge 87 est également livré avec ces améliorations:

La table des matières est prise en charge.

Expérience de lecture de PDF optimisée pour les petits écrans.

Vous pouvez maintenant mettre en évidence des points dans un document à l’aide d’un stylo.

Le défilement des PDF est désormais fluide.

Prise en charge DNS (DNS sur HTTPS).

En règle générale, Microsoft Edge sera mis à jour automatiquement en arrière-plan. Si vous n’avez pas encore reçu la mise à jour et que vous la souhaitez tout de suite, ouvrez simplement Edge et accédez à Paramètres -> À propos de Microsoft Edge pour mettre à jour manuellement votre navigateur.

