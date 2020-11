Microsoft dévoile le nouveau service mystérieux « Cloud PC » de Windows 10

Des rumeurs suggèrent que Microsoft travaille secrètement sur un nouveau service CloudPC et que sa technologie sous-jacente alimentera les applications Win32 en streaming sur Windows 10X. Les références à Cloud PC ont été repérées pour la première fois dans un travail LinkedIn et très peu d’informations confirmées existent, mais une nouvelle fuite a confirmé que Cloud PC est dans les cartes.

Cloud PC est un service basé sur Windows Virtual Desktop pour fournir «Windows en tant que service». Cloud PC est essentiellement destiné aux entreprises et Microsoft dit qu’il gérera le service pour les entreprises afin qu’elles n’aient pas à s’occuper des mises à jour et des applications Windows.

Comme son nom l’indique, Cloud PC apporte votre bureau personnel à Microsoft Azure Cloud Service et vous permet d’accéder à distance au service de n’importe où en utilisant n’importe quel appareil, y compris votre Android ou iPhone.

Dans un nouveau document de support, Microsoft a accidentellement confirmé qu’il fonctionnait sur «Cloud PC». C’est la première fois que Microsoft se réfère publiquement au «Cloud PC» sur sa propre plate-forme et indique simplement «Cloud PC security baseline template».

Le document est en ligne depuis la semaine dernière, et les références Microsoft à ce mystérieux logiciel sont passées inaperçues jusqu’à présent.

Cloud PC signifie essentiellement que votre système d’exploitation Windows 10 sera dans le cloud, vous pouvez donc y accéder à distance de n’importe où. Comme nous l’avons mentionné ci-dessus, cette fonctionnalité est destinée aux entreprises, mais Windows 10X sera également livré avec la même technologie pour diffuser des applications Win32 via le service cloud de Microsoft.

L’idée ressemble beaucoup à Windows Virtual Desktop, mais il sera plus avancé et plus facile à utiliser, grâce à Microsoft Azure.

Nous entendons parler du service Microsoft Cloud PC depuis plusieurs mois et il devrait chuter au début de 2021. Windows 10X, le système d’exploitation modulaire, devrait également chuter au début de 2021.