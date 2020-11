Microsoft détaille enfin la version moderne de Windows 10 sur la gestion des disques

Comme le Panneau de configuration n’est plus au centre de Windows 10, le menu Paramètres a de plus en plus de fonctionnalités ces dernières années. Microsoft a déjà confirmé que de nouvelles fonctionnalités de paramètres sont en cours et que le dernier ajout est une nouvelle façon de gérer vos disques et vos volumes.

Le nouvel outil de gestion de disque est disponible dans Paramètres> Paramètres> Système> Stockage> Gérer les disques et les volumes. Dans le podcast Windows Insider, Microsoft a révélé que le nouvel outil de gestion des disques est l’une des premières pages de paramètres utilisant à la fois C ++ et Windows Runtime (WinRT).

Microsoft affirme avoir également grandement simplifié les interactions avec les composants COM (Component Object Model) dans la nouvelle interface utilisateur moderne.

L’application de paramètres de gestion des disques moderne de Windows 10 est également capable de réagir aux changements de périphérique. Par exemple, si vous connectez un lecteur de stockage USB, les nouveaux paramètres pourront le détecter instantanément.

Contrairement à l’ancien outil, la version moderne de la gestion des disques de Windows 10 peut afficher des informations sur les disques et les volumes en temps réel.

Les informations relatives à votre disque et à vos lecteurs externes seront mises à jour chaque fois qu’elles seront modifiées. Même s’il provient d’une application externe, comme l’ancien outil de gestion de disque.

«Le mécanisme de mise à jour est désancré du thread d’interface utilisateur. Ensuite, l’interface utilisateur récupère les informations à l’aide d’un mécanisme de synchronisation non bloquant », a déclaré la société.

De plus, les paramètres de Windows 10 mettront automatiquement à jour les attributs du disque et des volumes lorsque vous apportez des modifications et les mises à jour en temps réel ne compromettent pas la réactivité de l’application.

Microsoft a noté qu’il s’attend à ce que l’application moderne fonctionne et réagisse mieux aux modifications en temps réel afin de réduire le long temps d’attente.

L’interface utilisateur de l’outil de gestion de disque moderne est simple et claire car «l’un des principaux objectifs de ce projet était de fournir une interface accessible pour gérer le stockage des périphériques».

Contrairement à l’outil de gestion de disque classique, Microsoft affirme que cette interface moderne peut être parcourue complètement à l’aide de votre clavier et qu’elle est également entièrement compatible avec Windows Narrator.

Pour le moment, cette interface moderne a une apparence assez clairsemée et il lui manque beaucoup de fonctionnalités clés, mais il est prévu de rendre cet outil encore meilleur.

Il est probable qu’il pourra bientôt présenter les informations de stockage dans un graphique, mais nous ne savons pas si et quand l’interface deviendra plus attrayante visuellement.

