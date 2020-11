Microsoft commence à prendre des mesures désespérées pour vous empêcher d’utiliser Internet Explorer

Microsoft ne veut vraiment pas que vous utilisiez Internet Explorer pour parcourir des sites Web populaires, tels que YouTube, StackExchange, Instagram, Twitter, Disney Hotstar, etc. À partir de cette semaine, si vous ouvrez ces sites Web dans Internet Explorer, vous serez redirigé vers Microsoft Edge 87.

Cette décision pourrait aider à améliorer la part de marché du navigateur Edge basé sur Chromium, qui a été lancé plus tôt cette année. Microsoft estime que Edge moderne offre une meilleure compatibilité avec ces sites Web et que le temps d’Internet Explorer touche bientôt à sa fin.

Microsoft a compilé une liste de plus de mille sites et ces sites ne fonctionneront plus dans Internet Explorer. Si vous essayez d’ouvrir des sites populaires dans Internet Explorer, vous serez redirigé vers Edge et il n’y a aucun moyen de revenir à l’ancien navigateur.

Comme vous pouvez le voir dans la capture d’écran ci-dessus, Microsoft Edge affichera une notification contextuelle lorsque vous serez redirigé depuis Internet Explorer. Microsoft autorise les utilisateurs à activer le «mode Internet Explorer» dans Edge s’ils souhaitent utiliser leurs anciens sites dans le nouveau navigateur.

Microsoft a également publié de nouvelles stratégies de groupe pour désactiver la redirection forcée. Un autre moyen d’éviter la redirection consiste à ne pas installer Microsoft Edge sur votre système, mais ce n’est pas une solution de contournement efficace car le navigateur Edge sera à nouveau ajouté à votre système avec les futures mises à jour Windows.

L’année prochaine, Microsoft abandonnera officiellement la prise en charge d’Internet Explorer et de Microsoft Edge (hérité), ce qui signifie que la société ne publiera plus de correctifs pour le navigateur.

Si vous n’utilisez pas Internet Explorer mais que vous l’avez installé ou activé pour certaines raisons, vous pouvez le désactiver en suivant ces étapes: