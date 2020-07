Microsoft annonce l’arrivée de nouvelles fonctionnalités sur Outlook mobile

Microsoft a révélé un ensemble de nouvelles fonctionnalités qui seront disponibles sur Outlook mobile. Beaucoup de ces améliorations ont déjà été publiées, tandis que d’autres seront ajoutées très bientôt. Il est également important de mentionner que la plupart d’entre eux se concentrent sur deux aspects: les réunions en ligne et les appels vidéo. Tout d’abord, nous avons une toute nouvelle fonctionnalité appelée Meeting Insights, qui offre Les utilisateurs d’Outlook pour Android ont un premier aperçu des e-mails et des fichiers qui pourraient être pertinents pour leurs réunions. Toutes les informations sont affichées dans les détails de l’événement sur le calendrier, ce qui permet de trouver plus facilement et plus rapidement ce dont vous avez besoin.Une autre amélioration astucieuse ajoutée est la possibilité de rejoindre une réunion en ligne par défaut, de sorte que vous n’oublierez pas d’ajouter les équipes lien. Vous trouverez la nouvelle option dans le menu Paramètres dans Outlook mobile; assurez-vous simplement de sélectionner toutes vos réunions à créer en ligne par défaut.

En outre, Microsoft a confirmé que Les utilisateurs mobiles d’Outlook commenceront à recevoir des suggestions pour envoyer la disponibilité ou planifier une réunion lorsque quelqu’un souhaite les rencontrer. Ils ne s’affichent pas pour le moment, mais ces réponses suggérées devraient apparaître dans Outlook mobile très bientôt.

Jouer mes e-mails

Ensuite, nous parlerons de l’option de répéter un e-mail pour plus tard. Dans Outlook mobile, vous pouvez désormais glisser un message pour le répéter, ce qui signifie qu’il apparaîtra en haut de votre boîte de réception jusqu’à ce que vous y répondiez.

Le dernier La mise à jour Outlook pour iOS ajoute la possibilité de créer une tâche à partir d’un e-mail reçu sur un téléphone. Toutes les nouvelles tâches sont synchronisées sur Microsoft 365 et utiliseront le même sujet de messagerie. En outre, ils incluront l’e-mail d’origine et la langue de la conversation dans Outlook.

Enfin, Microsoft a ajouté une autre fonctionnalité liée à Cortana appelée Play My Emails. Comme son nom l’indique, la nouvelle fonctionnalité permet à Cortana de lire les nouveaux e-mails.