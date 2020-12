Microsoft achète la plateforme d’hébergement de tournois esports Smash.gg

in

Smash.gg, l’un des plus grands sites Web d’hébergement et de gestion de tournois de jeux en direct, a été officiellement acquis par le géant de la technologie Microsoft aujourd’hui.

Cette acquisition semble être un simple investissement de Microsoft dans la plate-forme populaire, qui donnera à l’entreprise l’accès à l’hébergement de tournois en direct pour ses propres événements de sport et de jeu à l’avenir.

Smash.gg, en tant qu’entité, restera une plate-forme e-sport en libre-service offrant aux organisateurs de tournois un moyen de gérer facilement leurs événements. Mais l’équipe derrière la plate-forme a désormais plus de ressources avec lesquelles travailler et bénéficiera d’être des employés officiels de l’équipe Microsoft Content Services.

« Depuis que nous avons commencé en 2015, notre objectif est de créer des scènes d’esports actives autour des jeux auxquels les gens aiment jouer », a déclaré smash.gg. «Aujourd’hui, nous sommes ravis de franchir la prochaine étape de ce voyage en rejoignant Microsoft pour aider à renforcer nos relations existantes et à explorer de nouvelles opportunités.»

Smash.gg est une ressource gratuite qui donne aux organisateurs de tournois une plate-forme pour héberger leurs événements avec un hub centralisé de règles, de crochets et d’autres outils. Cela permet également à diverses communautés de trouver facilement des événements auxquels participer et a été extrêmement précieux pendant la pandémie COVID-19 puisque la plupart des événements ont été entièrement déplacés en ligne.

À l’origine, smash.gg était utilisé simplement pour Super Smash Bros. l’organisation de tournois liés lors de son lancement en 2015, mais il s’est rapidement développé au-delà de cela et a commencé à ouvrir ses portes à l’ensemble de la communauté des jeux de combat. Une fois cette extension réalisée, la plateforme ne s’est jamais arrêtée et héberge désormais FGC, Fortnite, Ligue de fusée, et d’autres tournois, parfois en partenariat avec des sociétés comme Capcom ou Psyonix.

L’équipe smash.gg promet que rien n’a changé pour le moment à part l’achat de la plate-forme par Microsoft et la fourniture d’un support supplémentaire.

« Pour l’instant, c’est comme d’habitude car notre équipe combinée continue de soutenir notre communauté et les organisateurs de tournois », a déclaré smash.gg. «Nous sommes enthousiasmés par le potentiel de cette acquisition pour renforcer davantage la communauté des sports électroniques et étendre la portée et l’échelle de Smash.gg.»