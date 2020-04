Microids & Moulinsart s’associent pour un jeu vidéo Tintin

L’éditeur de jeux vidéo Microids et Moulinsart se sont réunis pour annoncer qu’un jeu vidéo Tintin est en préparation. Il y a eu quelques jeux vidéo différents basés sur la franchise emblématique, le plus récent étant le titre 2011 Les aventures de Tintin: Le secret de la licorne, basé sur le 2011 Steven Speilberg film. Mais aucun d’entre eux n’a connu un grand succès commercial. Cette fois-ci, les deux sociétés travailleront à rassembler une série de mystères dans un jeu d’action-aventure qui transportera le joueur dans de nombreuses situations et suspense incroyables. Vous pourrez incarner Tintin avec le fidèle chien Snowy à vos côtés, ainsi que d’autres personnages emblématiques vous rejoignant, notamment le capitaine Haddock, le professeur Calculus et les détectives Thomson & Thompson. Aucun mot pour le moment sur le développement en cours ou même une année de sortie vague à ce stade, mais nous avons quelques citations pour vous de l’annonce.

« Nous sommes extrêmement heureux de travailler sur cette coproduction! Nous sommes prêts à y arriver depuis un certain temps », a déclaré Stéphane Longeard, PDG de Microids. « Cette annonce est le résultat d’un processus créatif nous permettant de définir précisément comment ce projet va prendre forme et les deux sociétés vont interagir. C’est vraiment un rêve devenu réalité pour nous. Les aventures de Tintin ont transporté des millions de lecteurs dans le monde et cette opportunité nous permettra de mettre nos talents au service de l’un des plus grands créateurs du XXe siècle et de son héros encré: les membres de notre équipe sont fans du célèbre reporter et feront de leur mieux pour rendre à cette franchise un hommage vibrant. t attendre pour lancer ce projet! «

« Le prochain jeu vidéo pour PC et consoles s’insère assez bien dans l’héritage des aventures des journalistes les plus célèbres. Notre ambition est de fournir à un public grand public un jeu amusant et convivial pour le plaisir de tous. Microids est pour nous le partenaire idéal à apporter à la vie de cette nouvelle aventure de Tintin « , a déclaré le directeur de Moulinsart, Nick Rodwell.