Micky Hazard stupéfait par ce que le joueur de Tottenham Hotspur a fait ce soir – .

Micky Hazard a fait l’éloge de l’attaquant de Tottenham Hotspur Harry Kane sur Twitter pour sa performance contre Manchester City.

L’ancienne star de Tottenham a été impressionnée par l’affichage produit par Kane lors de la victoire 2-0 du club du nord de Londres contre City au Tottenham Hotspur Stadium en Premier League.

L’international anglais a joué un rôle déterminant dans le deuxième but à la 65e minute. L’attaquant a ramassé le ballon sur la ligne médiane, a couru vers l’avant et l’a ensuite passé à Giovani lo Celso pour marquer.

L’attaquant a également été impliqué dans le premier but en laissant de la place à Son Heung-min, en excluant un but, en travaillant dur pour l’équipe et en aidant à la défense.

Selon WhoScored, le joueur de 27 ans a joué une passe clé, avait une précision de passe de 64,3%, a pris 48 touches et a réussi trois plaqués et un dégagement.

Kane a marqué sept buts et fourni neuf passes décisives en neuf matches de Premier League, et a marqué un but et fourni une passe décisive en deux matchs de la Ligue Europa, selon WhoScored.

La victoire de Tottenham contre City aura certainement renforcé leur confiance dans le défi du titre de Premier League cette saison.

CECI est juste sensationnel de @HKane quel joueur quel gagnant. Sa vision du rythme de travail et sa capacité de dépassement sont tout simplement incroyables COYSSS – Micky Hazard (@ 1MickyHazard) 21 novembre 2020

Quelle performance quel 3 points, Harry Kane doit être le meilleur joueur du monde en ce moment, il a absolument tout COYSSSSS – Micky Hazard (@ 1MickyHazard) 21 novembre 2020

