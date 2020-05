Mick Malthouse exhorte la ligue à amener la finale aux fans et à s’éloigner de Victoria

L’entraîneur de l’AFL, le grand Mick Malthouse, a exhorté l’AFL à disputer la série de finales, y compris la grande finale, d’une saison redémarrée à l’extérieur de Victoria si les fans restent exclus.

Et le directeur général de la côte ouest, Trevor Nisbett, a évoqué les références de Perth en tant qu’hôte de la grande finale si ce scénario improbable se réalisait.

L’AFL se rapproche du redémarrage d’une saison de 17 rondes, qui pourrait commencer dès juin et se terminer en octobre.

Il avait été considéré comme très probable que les matchs se joueraient dans des stades vides, certainement à Victoria où le premier ministre Daniel Andrews s’est accroché à ses armes pour maintenir des mesures plus strictes.

Mick Malthouse

Mais le Territoire du Nord a fait une offre audacieuse pour accueillir des matchs en permettant aux fans d’y assister.

Si l’Australie-Occidentale ou l’Australie-Méridionale suivent cet exemple, Malthouse ne voit pas pourquoi le stade Optus ou Adelaide Oval ne devrait pas accueillir la grande finale.

« Si l’Australie-Occidentale ou l’Australie-Méridionale admettent des foules dans le jeu, il n’y a aucune raison d’avoir des finales, très franchement, disputées au MCG parce que les joueurs et le public qui les aime aiment voir une foule à la télévision », a déclaré Malthouse sur ABC Perth samedi. .

« ‘Président’ Andrews, il nous a étouffés, donc il n’y aurait aucune chance que le public aille aux matchs ici (à Victoria). Alors pourquoi les matchs ne se joueraient-ils pas là où la foule est? »

Le patron de la ligue, Gillon McLachlan, s’est engagé à garder l’esprit ouvert sur les fixations alors que l’AFL travaille avec les États pour lancer une saison 2020 révisée.

Nisbett ne croit pas que les foules qui reviennent aux matchs à WA ou à une grande finale à Perth sont au-delà des possibilités.

« Je ne l’exclurais pas parce que cette année a été si inhabituelle », a-t-il déclaré.

« On pourrait penser que le premier ministre (WA) est probablement revenu dans son esprit, et le ministre des Sports penserait » si nous avons un état de santé vraiment propre pendant une longue période, alors tout est possible « .

Gillon McLachlan (Getty)

« Notre stade est certainement le meilleur stade du pays et l’un des meilleurs au monde, donc je ne voyais pas pourquoi l’AFL ne le regarderait pas, même si elle a des accords contractuels et ainsi de suite, à Melbourne.

« Certes, ce sont des circonstances incroyables auxquelles nous devons faire face, donc je n’exclurais rien encore. »

©AAP2020