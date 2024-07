Michelin sauve la planète et brise la concurrence avec une technologie révolutionnaire dans ses nouveaux pneus

Dans un monde qui prend conscience de son impact écologique, Michelin se positionne en précurseur avec un objectif ambitieux : concevoir un pneu entièrement durable d’ici 2050. Cet engagement, exposé lors d’un sommet sur la durabilité en Californie du Nord, marque un tournant majeur pour le géant du pneumatique.

A lire aussi :

Un engagement pour la durabilité

Michelin, reconnu mondialement pour ses pneus de qualité, s’est engagé à transformer son approche technologique de production pour atteindre un objectif audacieux : un pneu 100% renouvelable d’ici 2050. Ce défi, relevé dans le cadre d’une stratégie de développement durable, repose sur un principe simple mais essentiel : réduire, réutiliser et recycler. Michelin ne se contente pas de recycler ; il réduit également l’utilisation de matériaux non renouvelables et réutilise ce qui est déjà à disposition.

L’état actuel des avancées

À l’heure actuelle, Michelin a déjà fait d’importants progrès avec un pneu démonstration composé de 42% de matériaux renouvelables. L’objectif de 2050 paraît lointain, mais chaque étape est calculée pour assurer non seulement la durabilité mais aussi la rentabilité. Selon Alexis Garcin, Président et CEO de Michelin Amérique du Nord, chaque décision d’entreprise est prise en équilibrant les besoins des personnes, de la planète et les profits. Cet équilibre assure que Michelin reste une entreprise profitable tout en honorant ses engagements écologiques.

Des innovations pionnières

Michelin n’est pas nouveau dans l’innovation pour la durabilité. Dès 1992, l’entreprise a introduit le premier pneu à faible résistance au roulement, permettant une économie de carburant et une réduction de l’empreinte carbone. Plus récemment, en 2019, Michelin a lancé des pneus de course utilisant 30% de matériaux renouvelables et recyclés pour le championnat WeatherTech Sportscar de l’IMSA, sans compromettre la performance.

Réduire l’abrasion des pneus

Un aspect moins discuté mais crucial de la durabilité des pneus est leur taux d’abrasion. Michelin a été reconnu pour avoir un taux d’abrasion inférieur de 28% à la moyenne, selon une étude de 2023 par l’ADAC allemand. Réduire l’abrasion signifie moins de particules microplastiques dans notre environnement, une nécessité urgente alors que nos véhicules deviennent plus lourds et plus nombreux.

L’impact environnemental global d’un pneu

Michelin ne se focalise pas uniquement sur les matériaux utilisés pour fabriquer ses pneus. L’entreprise examine également l’impact environnemental global du pneu tout au long de sa vie, depuis sa production jusqu’à son utilisation finale sur un véhicule. Cet examen complet permet à Michelin de comprendre et de minimiser l’impact écologique de ses produits.

Prochaines étapes et innovations futures

Alors que Michelin avance vers son objectif de 2050, l’entreprise continue d’innover. Le défi consiste à trouver des matériaux qui non seulement respectent l’environnement mais offrent également la durabilité et la performance que les consommateurs attendent. La recherche continue de Michelin promet de nouvelles avancées dans la fabrication de pneus plus verts et plus efficaces.

La vision de Michelin : un triple engagement

Pour Michelin, l’avenir de la durabilité repose sur un triple engagement : personnes, profit, planète. Cette vision holistique garantit que toutes les actions de l’entreprise profitent à la fois à la société, à l’environnement et à l’économie. En restant fidèle à ces principes, Michelin espère non seulement atteindre son objectif de 2050 mais aussi redéfinir l’industrie du pneumatique.

Cet article explore la stratégie ambitieuse de Michelin pour développer un pneu totalement renouvelable d’ici 2050. En mettant en avant des innovations telles que l’utilisation accrue de matériaux renouvelables et la réduction du taux d’abrasion des pneus, Michelin se positionne comme un leader dans la lutte contre l’impact environnemental de l’industrie automobile. Avec un engagement ferme envers les principes de développement durable, Michelin cherche à équilibrer la nécessité de protéger la planète tout en restant économiquement viable.

Source : Communiqué de presse Michelin