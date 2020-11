Michael Zorc ne s’inquiète pas de la forme basse de Jadon Sancho

Jadon Sancho continue de chercher sa forme. Le directeur sportif Michael Zorc ne voit aucune raison de s’inquiéter, même s’il déclare que l’Anglais manque d’aisance. Giovanni Reyna est sur le point de faire ses débuts aux États-Unis et un maillot en édition spéciale pourrait bientôt sortir. Ici vous pouvez trouver toutes les nouvelles et rumeurs sur BVB.

BVB: Zorc ne s’inquiète pas pour Sancho-Formtief

Jadon Sancho n’arrive même pas à confirmer sa grande pré-saison avec un total de 40 points de buteur. L’Anglais est toujours sans but cette saison, provoquant des voix critiques autour de Signal Iduna Park.

Le directeur sportif Michael Zorc, quant à lui, ne s’inquiète pas car il image a assuré: « Jadon a toujours montré des performances constantes », a souligné le joueur de 58 ans. « Si ce n’est pas au plus haut niveau auquel nous sommes habitués depuis trois mois, il faut l’admettre à un jeune de 20 ans. Je ne suis pas inquiet pour ça! »

L’étoile filante de la pré-saison attend des buts en Bundesliga depuis onze matches. Plus récemment, le coureur aile s’est rencontré le 31 mai contre le SC Paderborn, qui avait depuis été relégué, mais trois fois. Après tout: Sancho a déjà marqué une fois en Ligue des champions et en coupe.

Selon Zorc, l’Anglais manque actuellement de facilité comme celle-ci dans le Actualités de la Ruhr c’est noté. « Bien sûr, nous lui parlons aussi, mais on ne peut pas parler de facilité. » L’entraîneur Lucien Favre se montre également compréhensif: « On ne peut pas être en pleine forme pendant un an. S’il n’est pas à 100 pour cent pendant un mois, on doit l’accepter. »

Jusqu’à présent, Sancho a disputé 108 matchs de compétition pour les Black and Yellows, marquant 36 buts et 46 passes décisives.

Jadon Sancho: Ses statistiques pour BVB en 2020/21

concurrence Jeux Déchiré modèles Minutes Bundesliga 6 2 454 Ligue des champions 2 1 174 DFB-Pokal 1 1 1 64

© Getty

BVB: 15 joueurs partent en voyage international

Dans les jours à venir, cependant, Sancho ne sera pas en Westphalie, le joueur de 20 ans a été nominé pour l’équipe des Trois Lions comme prévu. Au total, 15 professionnels sont en tournée internationale. Julian Brandt, Mahmoud Dahoud et Nico Schulz travaillent pour la DFB, le trio de Thorgan Hazard, Thomas Meunier et Axel Witsel joue pour la Belgique.

Sont également absents Manuel Akanji (Suisse), Thomas Delaney (Danemark), Raphael Guerreiro (Portugal), Erling Haaland (Norvège), Jude Bellingham (U21 Angleterre), Felix Passlack (U21 Allemagne), Reinier (U23 Brésil) et Giovanni Reyna.

Ce dernier est nominé pour la première fois pour l’équipe nationale américaine et pourrait faire ses débuts au Pays de Galles ou face au Panama.

BVB: Nouvelle édition des maillots « All Black »?

Cela n’a pris que 150 minutes lorsque les maillots « All Black » étaient déjà épuisés en décembre dernier. La pourvoirie Puma avait mis sur le marché une édition spéciale avec 9 009 exemplaires, ceux-ci ont été rapidement épuisés et ne sont plus produits.

Peut-être qu’il pourrait y avoir bientôt une nouvelle édition des maillots noirs BVB populaires. Titres Footy rapporte que Puma travaille sur une autre édition spéciale en coopération avec la marque de mode sportive Balr.

Une photo a depuis été divulguée et il devient rapidement clair que le nouveau maillot est un peu différent. Au lieu du motif en labyrinthe, cette fois, il y aura des nids d’abeilles censés ressembler à un ballon de football. La date de lancement de l’édition et son coût n’a pas encore été déterminé.

BVB: Le calendrier pour les semaines à venir