Michael Zorc fait l’éloge de l’attitude mentale: « La cupidité est là »

Le directeur sportif du Borussia Dortmund, Michael Zorc, considère que l’attitude mentale est l’une des raisons de l’envolée du finaliste allemand en ce moment. « La cupidité est là avec les troupes. Dans le football, elle est censée exprimer que vous continuez à vous concentrer sur le prochain match », a-t-il déclaré jeudi: « L’accent est là, cela nous a coûté des points encore et encore ces dernières années. C’est là que nous avons évolué et nous devons continuer à prouver que c’est le cas. «

L’attaquant Erling Haaland est un excellent exemple de ce « très bon développement global ». « Cela dégage une dynamique tellement positive. Pourquoi devrions-nous la ralentir maintenant? », A déclaré Zorc: « Il montre la voie, c’est très bien pour nous. Je ne crois pas au ralentissement artificiel des développements positifs. »

Zorc et l’entraîneur du BVB, Lucien Favre, veulent passer à l’étape suivante samedi (15h30 dans le téléscripteur en direct) dans le duel contre le 1. FC Köln en difficulté. Sur le papier, les rôles sont clairement répartis, le BVB est clairement le favori contre une équipe de Cologne qui n’a pas remporté 18 matchs de Bundesliga.

Cependant, Favre a mis en garde contre la sous-estimation de l’adversaire: « Ils sont très bien organisés et très difficiles à jouer. Les statistiques négatives ne me disent pas grand-chose. Entre autres choses, Cologne n’a perdu que 2-1 à domicile contre le Bayern, et ce n’était pas mérité. ! Chacun des derniers matchs que j’ai vus d’eux a été très proche. «