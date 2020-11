Michael Sheen a toujours été un étranger

2020-11-09 11:00:05

Michael Sheen s’est toujours senti comme un «étranger», ce qu’il attribue à son retour au Pays de Galles du nord-ouest de l’Angleterre à l’âge de huit ans.

L’homme de 51 ans et sa famille ont quitté leur pays de Galles natal pour le Wirral dans le nord-ouest de l’Angleterre à l’âge de cinq ans, mais sont revenus trois ans plus tard, et le sentiment d’aliénation que la star de « Good Omens » a ressenti quand il a commencé son la nouvelle école ne l’a pas vraiment quitté.

Il a déclaré: « Je me souviens que c’était un changement massif parce qu’à ce moment-là j’avais un meilleur ami, Steven, et l’école et jouer au football et tout ce que vous auriez à huit ans. Et soudainement, ce n’était tout simplement plus. il n’y a plus …

«Partir là-bas était une clé et revenir à un endroit d’où je viens – cela a été assez déterminant pour moi à bien des égards.

«J’avais huit ans, je commençais une nouvelle école, je rencontrais tout le monde et j’avais un accent Scouse – quelque chose qui est bizarre à comprendre maintenant et j’étais le nouveau garçon. Et j’étais le garçon anglais en ce qui les concerne venant.

«Je pense que cela m’a affecté de toutes sortes de manières.

«En partie, je pense que je me suis toujours senti un peu étranger chez moi et que je voulais toujours être accepté. Et cela, je pense, ne m’a jamais quitté. Je ne pense pas que ce soit une coïncidence. ici [to Wales]. »

Michael a également été laissé avec une énorme période d’incertitude après que sa relation avec Kate Beckinsale – la mère de sa fille Lily, 21 ans – soit tombée en panne et il a eu du mal à trouver du travail aux États-Unis.

S’exprimant sur le podcast ‘Changements avec Annie Macmanus’, la star de ‘Frost / Nixon’ – qui a également sa fille Lyra, 13 mois, avec sa partenaire Anna Lundberg – a déclaré: « Vivre cette expérience de rupture et d’avoir un jeune enfant. , puis à cause de ma fille et de sa mère vivant dans un autre pays, qui doivent vivre dans un nouvel endroit tout en traversant toute cette expérience qui est déjà assez difficile.

« Je n’avais pas de visa de travail pour rester en Amérique, donc chaque fois que je partais, je devais retourner en Grande-Bretagne. Je ne savais jamais si je serais autorisé à revenir. Donc, j’ai fini par devoir travailler en Grande-Bretagne. parce que je ne trouvais pas vraiment de travail en Amérique, cela m’a vraiment fait remettre en question certaines choses sur moi-même.

