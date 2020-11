Michael Shannon rejoint Brad Pitt dans Bullet Train Cast – / Film

Publié le mercredi 18 novembre 2020 par Ben Pearson

Sony Train à grande vitesse le casting continue d’attirer des artistes intéressants, et il est juste le plus fascinant à ce jour: Michael Shannon, qui se spécialise dans le jeu de cinglés cinématographiques taciturnes, est maintenant officiellement à bord.

David Leitch (Fast & Furious présente: Hobbs & Shaw) dirige le nouveau film d’action, basé sur un roman graphique sur plusieurs assassins embarquant dans le même train et des conflits surgissant à grande vitesse.

La date limite rapporte que Shannon (Couteaux sortis, Homme d’acier, Mettre à l’abri) est le dernier acteur à rejoindre le casting de soutien de Train à grande vitesse, qui va être Brad Pittpremier véhicule vedette depuis qu’il a remporté l’Oscar du meilleur second rôle masculin dans Quentin Tarantino Il était une fois à Hollywood. Malheureusement, le point de vente n’a fourni aucun détail sur qui Shannon va jouer dans ce thriller d’assassin, nous sommes donc obligés de spéculer s’il assumera le rôle d’un assassin bourru, d’un passager bourru, ou peut-être même un chef de train bourru. Croisons les doigts pour ce dernier, si pour aucune autre raison que la possibilité qu’il puisse frapper quelqu’un sur la tête avec une planche de bois pendant une grande scène de combat, puis laisser tomber un one-liner spécifique au conducteur comme « All a-BOARD! » (Hé, un homme peut rêver.)

Le film est basé sur le livre japonais de Kotaro Isaka Maria Beetle, qui se concentre sur plusieurs assassins aux motivations contradictoires embarquant dans le même train à grande vitesse à Tokyo. Deadline souligne que les détails de l’intrigue du film sont vagues, mais on ne sait pas si c’est simplement parce que les traductions anglaises du roman graphique sont difficiles à trouver, ou si Leitch, ancien cascadeur et réalisateur Deadpool 2 et Blonde atomique, prend quelques libertés avec l’histoire.

Pitt jouerait un tueur à gages américain surnommé «Ladybug». Joey King, star de la franchise de comédie romantique Netflix Le stand des baisers, jouera « un assassin adolescent sans prétention nommé Prince. » Aaron Taylor Johnson (Déchirer, foutre une branlée, Animaux nocturnes) est censé jouer un assassin nommé Tangerine, et pourrait également jouer le frère jumeau de Tangerine. Brian Tyree Henry (Si Beale Street pouvait parler) et Zazie Beetz (Deadpool 2) aura un peu Atlanta retrouvailles sur ce plateau, et Andrew Koji, la star de Cinemax guerrier, fera également partie de l’action.

Zak Olkewicz, qui a écrit la prochaine adaptation cinématographique de RL Stine’s Rue de la peur, écrit le scénario, que Leitch supervisera. Antoine Fuqua (Jour d’entrainement, Les sept magnifiques remake) est l’un des producteurs.

