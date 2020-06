Michael Shannon fier de la sortie de Cut de Zack Snyder

Michael Shannon pourrait ne pas être Ligue de justice (2017), mais il est fier avec ses co-stars de DC Extended Universe que son ami Zack Snyder verra enfin sa version voir le jour. L’acteur a joué le général Zod dans Homme d’acier (2013) et Batman V Superman: l’aube de la justice (2016). Zod et ses fidèles lieutenants ont été bannis de la zone fantôme par Jor-El (Russel Crowe) sur Krypton. Après leur libération, ils sont allés sur terre pour se venger de son fils Kal-El (Henry Cavill), qui a été adopté par les Kents, renommé Clark. Il a vécu parmi les humains jusqu’à ce qu’il embrasse son destin d’être le champion le plus célèbre de la terre en tant que Superman. Shannon et Snyder se sont liés les deux films malgré la mort de Zod Homme d’acier seulement pour devenir Doomsday dans la suite. Il est allé sur le Car con Carne podcast pour parler, entre autres, de son séjour au DCEU. Quand il a entendu que WarnerMedia allait sortir la coupe Snyder sur HBO Max, l’acteur était fier de son ami qui a traversé tant de choses.

Comment la tragédie a forcé Zack Snyder à abandonner la Justice League

« Je ressens pour mon ami Zack Snyder », a déclaré Shannon. « Il a eu une période difficile, entre les luttes avec sa famille et ce qu’il a vécu avec Warner Bros. Zack est un être humain doux, gentil, doux, travailleur et super consciencieux, et j’espère que cette version lui donnera un certain sentiment de satisfaction ou de justification ou autre parce qu’il est une si bonne personne. [He] mérite mieux qu’il ne l’a fait. « Snyder a dû abandonner le tournage du film pour faire face à la mort de sa fille. Deuxième directeur de l’unité Joss Whedon prit le relais, reprit un certain nombre de scènes et termina le film. Le résultat final a provoqué une rupture créative entre Warner Bros et Snyder des changements.

Peu de temps après la sortie du streamer, WarnerMedia a annoncé qu’il montrerait la coupe Snyder en 2021. Selon la tête de HBO Max Bob Greenblatt (H / T via Cinemablend, les coûts pour rendre la version présentable sont devenus beaucoup plus chers qu’on ne l’imaginait. « Ce n’est pas aussi facile que d’entrer dans le coffre-fort, et il y a un Snyder Cut assis à éteindre. Il n’existe pas, « Greenblatt a dit. » Zack est en train de le construire, et c’est complexe, y compris … de nouveaux plans VFX. C’est une entreprise énorme et très complexe. « Vous pouvez consulter l’interview de Shannon ci-dessous.

Vous avez aimé cet article? Partagez-le!