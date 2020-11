Michael Rapaport menace de «  Hog Tie  » «  Pig Dick Donald  » et de le jeter hors de la Maison Blanche (vidéo)

Michael Rapaport avait un message spécial vendredi pour mettre à l’aise quiconque craint que, si Donald Trump perdait les élections au profit de Joe Biden, il pourrait se barricader à l’intérieur de la Maison Blanche et refuser de partir.

«Beaucoup de gens disent: ‘Oh, qu’est-ce qu’on va faire s’il ne quitte pas la Maison Blanche?’ C’est ce que nous allons faire », a déclaré l’acteur de« Prison Break » dans une vidéo publiée sur sa page Twitter Vendredi.

«C’est ce que nous allons faire, bite de porc Donald. Vous allez vous asseoir, vous allez serrer la main du président Joe Biden, tout comme Barrack Obama l’a fait avec vous malgré le fait qu’il pouvait sentir votre infection directement sur son visage. Tu vas t’asseoir, d’accord? Vous allez vous serrer la main. Et si vous ne voulez pas vous serrer la main, alors ce que nous allons faire, c’est que nous allons vous demander de quitter la Maison Blanche. Ils vont te donner un temps, ils te donneront une place, et tu vas sortir le f … Et si vous ne sortez pas le f…, c’est à ce moment-là que nous apportons les attaches zippées.

Vous avez bien entendu. Et la diatribe de l’acteur devient encore plus sauvage à partir de là.

«Nous allons apporter les attaches zippées, nous allons vous attacher, nous allons vous mettre une pomme dans la bouche, et nous allons vous jeter directement dans la rue – juste à l’extérieur de la Maison Blanche sur la place Black Lives Matter », a-t-il poursuivi.« Ne vous en faites pas, ce type n’est pas dur. Il s’agit d’un proxénète de jeu Monte à trois cartes, à deux bits, à faible durée de vie et à trois cartes. Ce n’est pas un dur à cuire. Vous sortez le f— quand nous vous disons de sortir le f—. Sinon, tu te fais ligoter et tu te jettes comme un gros sac de putain d’ordures.

La diatribe de vendredi n’était que la dernière de Rapaport, qui en plus d’être connu pour des rôles dans des émissions comme «The Big Bang Theory», «Friends» et «Atypical» a également un penchant bien connu pour les discours politiques aux mots colorés.

Regardez la vidéo complète ci-dessous.

Mesdames et messieurs, arrêtez de vous inquiéter de ce qui se passera si

Pig Dick Donald ne quitte pas la Maison Blanche, il part et s’il ne le fait pas, lorsque le gouvernement a émis des attaches zippées.

Il part quand on lui dit de partir! Restez perturbateur # 4Plus d’années @iamrapaport est en direct! pic.twitter.com/qLstoPVRai – MichaelRapaport (@MichaelRapaport) 7 novembre 2020