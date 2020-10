Michael Myers obtient un livre pour enfants avec la légende de la narration d’Halloween

Halloween les fans le veulent depuis si longtemps. L’histoire de Michael Myers racontée dans le style d’un livre pour enfants. Et c’est réel, enfin! A venir en 2021, réalisateur de la trilogie actuelle de Halloween films David Gordon Green a fait équipe avec l’écrivain / artiste Onur Tukel pour La légende d’Halloween, un style enfant qui raconte l’original John Carpenter et Debra Hill script pour la version 1978 de Halloween. Il aura tout pour plaire: des illustrations mignonnes, des rimes, et il semble être de la taille d’un livre d’images. Vous pouvez trouver la couverture et un aperçu rapide du livre ci-dessous.

Le livre d’Halloween que j’ai voulu depuis l’enfance

« Créée à l’automne 1978, Halloween a inspiré une génération de films d’horreur innovants et un grand nombre de suites et de redémarrages de franchise. La légende d’Halloween suit le méchant emblématique Michael Myers alors qu’il fait des ravages dans sa ville natale de Haddonfield, dans l’Illinois, le soir d’Halloween. Laurie Strode, interprétée à l’origine par l’actrice Jamie Lee Curtis, est victime du tueur en fuite mais parvient à se battre pour sa vie et à affronter son nouvel ennemi en cours de route. À travers des rimes étranges et des illustrations originales imitant la nature troublante du voyage d’horreur classique, Green et Tukel créent un récit réinventé du matériel source bien-aimé pour les fans de longue date et les nouveaux arrivants de la franchise. «

Je dois dire qu’après des années sans rien d’autre que quelques figurines d’action ici et là, obtenir tous ces produits dérivés de Michael Myers et tout ça est écrasant et fou. Aussi populaire que la franchise ait toujours été, elle avait presque toujours l’impression d’être derrière Friday The 13th et Nightmare On Elm Street en ce qui concerne la collecte. Pas plus, cependant. Apportez tout cela; J’achèterai tout ce que tu veux me lancer.

Avez-vous vu le nouveau Halloween tue bande-annonce aujourd’hui? Sinon, voici:

