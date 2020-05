Michael Morgan fait le point sur le rétablissement de la chirurgie de l’épaule, North Cowboys Cowboys

Le capitaine du nord du Queensland, Michael Morgan, a révélé qu’il n’y a pas de date fixe pour son retour dans la LNR après une opération à l’épaule alors que les Cowboys cherchent à abandonner leur étiquette « ennuyeuse ».

Morgan a confirmé dimanche qu’il pourrait en manquer autant que les quatre prochains tours après avoir subi une opération mineure pendant la pause du coronavirus.

« Je suis de retour en courant et je fais des poids et tout. Pour le moment, ça fait du bien (mais) c’est très lent au début », a déclaré Morgan au Sunday Footy Show de Nine.

« Je vais probablement manquer les trois premières, peut-être quatre semaines. Il n’y a pas vraiment de date fixe.

« Si je peux revenir plus tôt, j’essaierai de le faire – je vais juste voir comment ça se passe. »

Bien que son retour soit en suspens, Morgan est certain que le nord du Queensland peut faire taire les critiques qui les accusent de jouer au football unidimensionnel en adoptant un jeu plus offensif cette saison.

Morgan est certain que les Cowboys peuvent faire taire les critiques qui ont étiqueté son côté unidimensionnel et ennuyeux (Getty)

Les Cowboys reprendront la campagne avec un dossier de 1-1 et un nouveau plan de match après une tache de réflexion.

« Il y a eu pas mal (de temps) passé dans la pré-saison en termes de la façon dont nous regardions jouer », a déclaré Morgan.

« Je sais qu’il y avait des critiques (que nous avons joué) sur une marque ennuyeuse de foot et (n’étaient) pas vraiment expansives.

« Au cours des deux premiers matchs, nous avons déplacé le ballon beaucoup plus que nous ne l’aurions fait ces dernières années, en particulier d’un côté à l’autre du terrain.

« C’est quelque chose que nous n’avons pas fait trop souvent.

« Avec des gars comme (au centre) Esan Marsters, avec Scott Drinkwater et la façon dont il joue et Val (Valentine Holmes), nous voulons pouvoir le faire. »

