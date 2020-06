Michael Keaton serait dans les pourparlers pour revenir en tant que Batman dans The Flash

Eh bien, cela pourrait être intéressant. Il y a pas mal de projets DC Comics qui traînent à différents niveaux de développement, mais en ce qui concerne les films modernes, celui qui a le plus de difficulté à trouver son chemin vers le grand écran est Le flash. Dans le cadre de l’annonce initiale que DC et Warner Bros ont fait de leur nouvel univers cinématographique, mais ont depuis passé par trois réalisateurs différents et en a maintenant un quatrième avec Andy Muschietti. Il y avait des rumeurs selon lesquelles c’était l’une des productions qui devait démarrer ce mois-ci et devait être arrêtée en raison de la pandémie de COVID-19 en cours. À un moment donné, ce film a flashé [Editor’s Note: I’m not apologizing for that] le logo Flashpoint dans le Hall H du San Diego Comic-Con, puis nous n’en avons plus entendu parler. Cette nouvelle information pourrait constituer un film intéressant et conférer une plus grande crédibilité Le flash traitera des voyages dans le temps ou des Terres alternatives. Selon le Hollywood Reporter Michael Keaton est en pourparlers pour reprendre son rôle de Bruce Wayne dans Le flash.

La source poursuit en disant que ce ne serait pas un camée unique mais quelqu’un qui se déplacerait entre plusieurs franchises dans l’univers. Un Nick Fury ou un agent Coulson pour faire la comparaison Marvel et Batman de Keaton jouerait le rôle de « mentor ou guide ou même de tireur de cordes. Fille chauve-souris est l’un des projets en développement qui pourraient tomber sous cette victoire. « Jusqu’à présent, il n’y a pas eu de rôle de soutien que les films à travers l’univers, et cela pourrait faire un angle intéressant encore plus si ce n’est pas Batman de Keaton se déplaçant entre plusieurs films dans le même monde mais plusieurs films dans des univers différents.

Crise sur des terres infinies et le concept entier entre les croisements au CW a rendu le concept « de nombreuses Terres » qui prévaut dans les bandes dessinées DC beaucoup plus courant. C’était une de ces étranges bandes dessinées que vous deviez passer une heure à expliquer à un non-fan. Les émissions CW ont ouvert la porte à l’idée de la Terre multiple, connectant même les univers de la télévision et du cinéma avec un caméo par le film Flash Ezra Miller. L’idée d’un acteur vétéran comme Keaton se déplaçant à travers les différents films et s’attardant toujours sur les bords est une idée amusante et qui continue à embrasser la direction « vissez-le, ils sont tous canon » que les films de DC Comics pourraient être dirigés. C’est un mouvement capricieux qui donne non seulement à divers cinéastes la liberté de faire à peu près tout ce qu’ils veulent sans être contraint par un univers rigide comme les films Marvel, mais il les maintient toujours connectés en vertu d’un seul personnage. C’est une façon unique de créer un univers cinématographique qui a beaucoup plus de liberté pour casser différents niveaux de canon que Marvel n’a pas et donne à DC leur propre angle, dont ils ont désespérément besoin.

Warner Bros. n’a actuellement aucun commentaire, mais a mis cet écrivain sur la liste des personnes, en espérant que Keaton se joigne à nous. Le flash a actuellement une date de sortie du 3 juin 2022, mais nous verrons si cela finit par se produire compte tenu des retards COVID en cours.

Maintenant, ils doivent juste garder la star de Le flash de fans qui auraient étouffé.

Vous avez aimé cet article? Partagez-le!