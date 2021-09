Michael K Williams, acteur de Omar Little dans The Wire, est décédé à l’âge de 54 ans

Michael K. Williams est décédé à l’âge de 54 ans. Williams est devenu l’un des acteurs les plus distingués et les plus connus au cours de sa carrière, principalement pour ses rôles largement reconnus à la télévision. Il est surtout connu pour son interprétation du braqueur de drogue Omar Little dans la série The Wire sur OCS en France, considéré comme l’un des personnages les plus emblématiques de l’histoire de la télévision. Williams a été nominé pour quatre Primetime Emmy Awards dans la suite de sa carrière d’acteur, dont un en attente pour la série annulée Lovecraft Country.

La carrière de Michael K. Williams a commencé en 1995 où il a joué des rôles mineurs au cinéma, à la télévision et dans des clips musicaux avant de décrocher le rôle d’Omar Little dans The Wire en 2002 après une seule audition. Williams a été salué pour son interprétation, et le personnage s’est avéré être une révélation pour la série et considéré par de nombreux fans comme leur préféré dans la série. Williams a joué le rôle d’Omar pendant les cinq saisons de la série, jusqu’à sa fin en 2008, et a continué à jouer dans de nombreux programmes pour HBO, notamment Boardwalk Empire, Bessie et The Night Of. Il a ensuite joué dans la mini-série Netflix Dans leur regard d’Ava DuVernay et a terminé son dernier rôle, celui de Montrose Freeman, dans Lovecraft Country.

Le New York Post a annoncé que Michael K. Williams a été retrouvé mort dans son appartement par son neveu à Williamsburg, Brooklyn, après une présumée overdose de drogue. Il était âgé de 54 ans au moment de sa mort. La police a confirmé qu’il n’y avait pas d’acte criminel, et des sources ont déclaré que la drogue était probablement de l’héroïne ou du fentanyl. Williams a parlé ouvertement de sa lutte contre la toxicomanie. Il a donné des interviews détaillant son expérience en la matière, notamment pendant la production de The Wire, qui explore la guerre de la drogue à Baltimore. Ses représentants ont confirmé son décès.

Williams était le meilleur pour jouer des personnages durs mais complexes et conflictuels, principalement dans un état de pauvreté ou dans un cadre qui dépeint leur communauté désavantagée en raison du racisme systémique ou des règles de la société. En plus de ses rôles dramatiques mémorables, Williams a également joué des rôles comiques comme The Spoils Before Dying avec Kristen Wiig et le Dr Marshall Kane dans Community.

Michael K. Williams laisse derrière lui sa mère et manquera énormément à la communauté hollywoodienne et aux nombreux fans qui ont admiré son jeu et ses histoires personnelles. Il aurait sans aucun doute continué à créer et à donner des performances inoubliables, et c’est une perte énorme. Williams a mené une longue carrière bien établie au cinéma et à la télévision et on se souviendra de lui comme de l’un des meilleurs acteurs de caractère de son époque.