Michael Jordan rappelle le bender fou de mi-saison de Dennis Rodman à Las Vegas, NBA, Chicago Bulls

L’incroyable documentaire en 10 parties d’ESPN sur les Chicago Bulls de 1997-1998 a fait ressortir de nombreuses histoires, mais aucune plus sauvage que les « vacances » de mi-saison de Dennis Rodman.

L’attaquant des étoiles Scottie Pippen manquant les premiers mois de la saison, Rodman était un « citoyen modèle » car il a été promu à un rôle vital aux côtés de Michael Jordan afin de maintenir les Bulls à flot.

Cependant, lorsque Pippen est revenu de sa mise à pied pour blessure en janvier, l’énigmatique Rodman a commencé à perdre son chemin, demandant éventuellement à l’entraîneur Phil Jackson une pause de mi-saison.

Alors que Jackson a accepté d’accorder 48 heures de congé à Rodman, la décision n’a pas été satisfaisante pour Jordan, qui craignait que les Bulls ne revoient pas Rodman après son départ pour Las Vegas.

Michael Jordan et Dennis Rodman ne se sont pas entendus sur les « vacances » de mi-saison du défenseur (Getty)

Je dis: « Regardez Phil, laissez-moi vous dire quelque chose mec, si quelqu’un a besoin de vacances, j’ai besoin de vacances », « dit Jordan dans La dernière dance.

« Nous regardons Dennis et nous disons: » Dennis, qu’allez-vous faire? » Il dit: «Eh bien, je dois aller à Vegas».

« (Je dis) ‘Phil, tu laisses ce mec partir en vacances, on ne va pas le voir. Tu le laisses aller à Vegas, on ne va certainement pas le voir’.

« Je regarde Phil comme, ‘Tu ne vas pas récupérer ce mec dans 48 heures, je me fiche de ce que tu dis’. »

L’actrice Carmen Electra a décrit la petite amie de Rodman comme un « risque professionnel » (Getty)

Les pires craintes de Jordan ont été confirmées lorsque Rodman a été AWOL pendant plus de quatre jours, faisant la fête avec sa petite amie d’alors, l’actrice de Baywatch Carmen Electra.

Electra a rappelé le bender rempli d’alcool de Rodman à Las Vegas, déclarant que « c’était certainement un risque professionnel d’être la petite amie de Dennis ».

Finalement, la patience de Jordan s’est épuisée et il a pris les choses en main, tirant le leader des sept rebonds de la NBA hors du lit dans son appartement alors qu’Electra était légèrement vêtue.

« On frappe à la porte, c’est Michael Jordan, et je me suis caché », a déclaré Electra.

« Je ne voulais pas qu’il me voie comme ça alors je me cache derrière le canapé avec des couvertures sur moi. »