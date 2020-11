Michael Jacob remporte le championnat Magic Online 2019

Michael Jacob a remporté le 2019 la magie En ligne Championnat aujourd’hui après une épreuve au meilleur des trois séries contre Logan Nettles et trois jours de compétition ce week-end.

le MTG vétéran remportera 50 000 $ avec une victoire de 2-1 en série contre Nettles, qui s’est battu avec Jacob pendant neuf matchs consécutifs dans un set ultra-fin. Jacob s’est battu avec Vintage Cube, Modern et Pioneer pendant deux jours de compétition pour se classer parmi les quatre premiers. Chaque match dans les quatre premiers était le meilleur des trois matchs à élimination directe dans Modern et Pioneer. Jacob a piloté la Selesnya Heliod Company dans des planeswalkers modernes et mono-verts dans Pioneer.

Jacob a envoyé Matti Kuisma 2-0 pour gagner sa place en finale. Nettles a battu Oliver Tiu pour organiser le match de 50 000 $. La série n’a pas déçu. Dans ce qui était l’un des plus excitants la magie Jeux esports de l’année, Jacob et Nettles ont disputé trois matchs 2-1 d’affilée.

Dans le match de l’un des meilleurs des trois sets, Nettles s’est retrouvé dans un match difficile contre la liste de Jacob’s Selesnya Heliod Company. Le match difficile n’a pas brisé son chemin alors que Jacob a remporté le match 2-1 sur le dos de menaces comme Scavenging Ooze. La série a pris un tournant lors de la ronde Pioneer.

Au début du deuxième match, il semblait que Jacob se dirigeait vers un championnat rapide après un match fort. Alors que c’était un match serré, Jacob a navigué sur le plateau délicat créé par Sultai Midrange pour trouver une étape d’attaque mortelle. L’histoire de la série est alors devenue le buffet des luttes de Jacob. Dans les matchs deux et trois, Jacob n’a pas pu commencer et ses départs lents ont permis à Nettles d’assurer le contrôle total des matchs.

L’avantage supérieur des semences a joué dans la main des Nettles dans le troisième match. Il a choisi Pioneer, qui est un format dans lequel il semblait privilégié pour gagner après un match solide deux. Avec les enjeux les plus élevés, les deux joueurs ont adopté une approche mesurée du match. Jacob a développé un plateau agressif avec Nissa, Who Shakes the World et Voracious Hydra pour sceller l’affaire lors du premier match. Le match a commencé à ressembler étrangement au match précédent, Jacob manquant plusieurs terres clés et Nettles en profitant.

Avec le troisième match à égalité 1-1, le championnat du tournoi s’est réduit à un match. Jacob a eu son meilleur jeu post-sideboard de toute la série à son moment le plus crucial. Après avoir collé plusieurs planeswalkers et un aîné Gargaroth, il semblait que Jacob était prêt à s’enfuir avec le match. Une série de changements d’élan sauvages s’est produite au cours de plusieurs virages, Nettles trouvant un cavalier meurtrier pour faire face aux menaces de Jacob.

Jacob’s Grafdigger’s Cage devrait être la carte la plus précieuse de la série car elle empêchait Nettles de renforcer son avantage en échappant à Uro, Titan of Nature’s Wrath. Cela a donné à Jacob le temps de trouver un autre Gargaroth et de se préparer pour une poussée gagnante. Une fois que Jacob a jeté Ulamog, la faim incessante, sa victoire inévitable au tournoi est devenue claire.

Jacob était le vétéran du tournoi qui a créé un Magie en ligne compte le premier jour. La victoire du tournoi marque l’un des plus grands moments de sa carrière. Le streamer prolifique a rencontré un succès solide cette année avec de bonnes performances en la magie Événements Esports Standard et Historiques. Jacob est sur le point de revenir pour le Zendikar Rising Championnat divisé du 4 au 6 décembre.