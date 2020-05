Michael Jackson voulait jouer à Spider-Man dans les années 90 – / Film

Michael JacksonL’héritage est pour le moins compliqué. Pour les besoins de cette pièce, je vais éviter toute discussion sur les allégations contre le regretté King of Pop (s’il vous plaît, examinez-le vous-même si vous n’en avez pas entendu parler et décidez-vous de ce qui a ou n’a pas été fait) ça n’arrive pas) et allez directement sur le territoire des anecdotes.

Saviez-vous que Michael Jackson voulait acheter Marvel dans les années 1990? Cette information circule depuis des années, mais depuis qu’elle est nouvelle pour moi, et c’est autrement une lente journée de nouvelles, j’ai pensé que nous pourrions aussi bien la partager au cas où d’autres personnes n’en auraient jamais entendu parler auparavant. Imaginez, si vous voulez, un monde dans lequel Michael Jackson s’est adapté pour jouer Peter Parker dans un film. Parce que c’est le monde dans lequel Jackson voulait vivre.



JoBlo nous a fait remarquer ce petit anecdote, qui aurait pu totalement changer le paysage hollywoodien si cela s’était réellement produit. Marvel avait connu des moments difficiles dans les années 1990 et avait déclaré faillite en 1996, vendant les droits de personnages et de franchises comme Spider-Man, les Fantastic Four, les X-Men, etc. pour rester à flot. Le neveu de Michael Jackson, Taj Jackson, confirme une fois de plus que Michael était en discussion pour acheter la société. Dans un récent épisode d’une émission YouTube intitulée Popcorned Planet, Taj a expliqué:

« C’était [all of] merveille [that Michael wanted to buy]et je m’en souviens. Je me souviens avoir été avec mes frères et lui parler de l’achat de Marvel. Il voulait faire ça avec Stan Lee. Ils en avaient parlé et discuté. Malheureusement, cela ne s’est pas produit, je pense qu’ils ont été empêchés de le faire. Je ne connais pas les raisons, mais ils étaient résolument en train de le faire. «

Dans une interview avec Moviefone de 2012, la tête de Marvel honcho Stan Lee lui-même a également confirmé cette histoire en disant: «Oui, il le voulait. Il pensait que ce serait la seule façon de jouer à Spider-Man. » L’idée de Michael Jackson, alors à la fin de la trentaine ou au début de la quarantaine, jouer Peter Parker est tout à fait bizarre à envisager. À quoi aurait pu ressembler ce film? Jackson était sans doute l’une des personnes les plus célèbres du monde à l’époque, et quelque chose comme ça aurait sans aucun doute attiré l’attention du monde entier. Comment un film comme celui-ci aurait-il influencé la perception du public des films de bande dessinée? Les studios Marvel existeraient-ils comme ils le font aujourd’hui? Sinon, comment Hollywood aurait-il changé sans que Marvel ne se rende à Disney ou à des studios rivaux pourchassant le modèle Marvel Studios? Des trucs fascinants.

Ce n’était pas la première fois que Jackson envisageait de jouer un personnage reconnaissable dans un grand film. Il voulait jouer Jar Jar Binks en maquillage prothétique complet dans Star Wars: La menace fantôme, et il a évidemment auditionné pour jouer le professeur Charles Xavier dans l’original de Bryan Singer X Men film.

