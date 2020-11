Michael J.Fox et Tracy Pollan «  rient tous les jours pendant deux minutes  »

2020-11-05 17:30:05

La star hollywoodienne Michael J. Fox a révélé que lui et sa femme Tracy Pollan riaient tous les jours pendant « deux bonnes minutes ».

L’acteur de 59 ans est marié à Tracy depuis 1988 et leur amour s’est approfondi au fil du temps.

Michael – qui a reçu un diagnostic de maladie de Parkinson en 1991 – a déclaré: «Chaque jour, nous avons quelque chose dont nous rions pendant deux bonnes minutes.

«Le genre de soutien qu’elle me donne, je me sens d’abord comme un mari, un père et un ami, puis quelque part en bas de la ligne, je suis quelqu’un de Parkinson.

Michael – qui a Sam, 31 ans, les jumeaux Aquinnah et Schuyler, 25 ans, et Esme, 19 ans – s’est de plus en plus appuyé sur sa femme et ses enfants pour le soutenir dans sa bataille de santé en cours.

La star hollywoodienne – qui a joué Marty McFly dans la trilogie « Retour vers le futur » – a également admis qu’il se sentait plus à l’aise que jamais de parler de son état avec ses enfants.

Il a déclaré au magazine People: « Mes enfants sont des adultes maintenant. Je ne me suis jamais retenu de ma situation avant, mais maintenant je peux vraiment parler clairement. »

Michael a subi une intervention chirurgicale sur une tumeur non cancéreuse de la colonne vertébrale en 2018.

Et bien qu’il ait par la suite été forcé de réapprendre à marcher et qu’il lutte maintenant avec la mémorisation, il aime toujours la vie.

Il a partagé: «J’adore être avec ma famille. J’adore être avec Tracy.

« J’aime le fait que je ne fasse pas beaucoup de choses inutiles que je faisais auparavant, parce que je n’ai ni l’énergie ni le temps. »

L’acteur éprouvait une douleur horrible à cause de la tumeur et il admet que l’opération était un geste risqué.

Cependant, il considérait également que l’alternative potentielle était bien pire.

Il a dit: « Je me dirigeais vers la paralysie si je ne la faisais pas opérer. »

