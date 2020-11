Michael J.Fox a du mal à se souvenir des lignes: «  Ma mémoire à court terme est abattue  »

2020-11-04 23:00:08

Michael J. Fox a du mal à mémoriser les scripts au milieu de sa bataille contre la maladie de Parkinson.

L’acteur de 59 ans lutte contre la maladie – un trouble cérébral qui entraîne des tremblements, de la raideur et des difficultés à marcher, à équilibrer et à coordonner – depuis près de 30 ans, et a déclaré qu’il souffrait non seulement de tremblements et de rigidité, mais éprouve maintenant également des difficultés avec sa «mémoire à court terme».

Il a avoué: «Ma mémoire à court terme est abattue. J’ai toujours eu une vraie maîtrise des lignes et de la mémorisation. Et j’ai eu des situations extrêmes où les deux derniers emplois que j’ai effectués étaient en fait des parties très lourdes. J’ai lutté pendant les deux.

Maintenant que Michael trouve le jeu d’acteur plus «difficile» que jamais, la star de «Back To The Future» s’est tournée vers l’écriture comme son exutoire créatif, car il dit que son état lui a également empêché de continuer ses autres passe-temps, qui comprenaient le dessin et jouer de la guitare.

Il a ajouté: «Je suis à [writing]. Mon jeu de guitare n’est pas bon. Mon dessin n’est plus bon, ma danse n’a jamais été bonne et la comédie est de plus en plus difficile à faire. C’est donc une question d’écriture. Heureusement, j’aime vraiment ça.

Et malgré sa bataille pour la santé, Michael – qui est sur le point de publier son quatrième mémoire, «No Time Like the Future», le 17 novembre – reste «optimiste» quant à son propre avenir.

Il a expliqué: «L’optimisme est durable quand on revient constamment à la gratitude, et ce qui en découle est l’acceptation. Accepter que cette chose s’est produite, et vous l’acceptez pour ce qu’elle est. Cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas essayer de changer. Cela ne signifie pas que vous devez l’accepter comme une punition ou une pénitence, mais simplement le mettre à sa place. Ensuite, voyez dans quelle mesure vous devez vous épanouir pour le reste de votre vie, puis vous pourrez passer à autre chose. »

À l’heure actuelle, Michael dit que sa vie est «belle», car il a le soutien de sa famille, y compris de sa femme, Tracy Pollan, et de leurs enfants – son fils Sam, 31 ans, les jumeaux Aquinnah et Schuyler, tous deux âgés de 25 ans, et sa fille Esme, 19 ans. .

S’adressant au magazine People, il a déclaré: «Ce n’est pas que je n’étais pas sincère avant, mais ma gratitude est plus profonde maintenant, d’avoir traversé les moments les plus sombres.

« Donc, les deux dernières années ont été plus délicates que la plupart des autres. Mais j’ai des choses dont j’ai été béni qui sont tout simplement incroyables. La vie est riche. La vie est belle. »

